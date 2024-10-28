Согласно прогнозам, к 2053 году уровень моря на тихоокеанских островах Тувалу, Кирибати и Фиджи поднимется по меньшей мере на шесть дюймов, что приведет к значительно более частым наводнениям и угрозе прибрежным сообществам. Карты и данные NASA о наводнениях помогают этим странам смягчить последствия и адаптироваться к ним, подчеркивая глобальную ответственность за борьбу с этими климатическими явлениями.

В течение следующих 30 лет островные государства Тихого океана, включая Тувалу, Кирибати и Фиджи, столкнутся с повышением уровня моря по меньшей мере на 15 см, как показал анализ, проведенный научной группой NASA по изменению уровня моря. Ожидается, что это произойдет независимо от каких-либо изменений в выбросах парниковых газов в ближайшем будущем. Группа ученых провела этот анализ в ответ на запросы нескольких тихоокеанских островных государств, таких как Тувалу и Кирибати.

В дополнение к общему анализу группа по изучению уровня моря подготовила карты высокого разрешения, показывающие, какие районы различных тихоокеанских островных государств будут уязвимы во время приливных наводнений к 2050-м годам. Карты показывают вероятность наводнений при различных сценариях выбросов — от наилучшего до обычного и наихудшего.

Надя Виноградова-Шиффер, которая руководит программами по физике океана в Отделе наук о Земле NASA, говорит, что уровень моря будет повышаться в течение столетий, вызывая более частые наводнения. По ее словам, новый инструмент по изучению наводнений показывает, как потенциальное увеличение частоты и силы наводнений будет выглядеть в ближайшие десятилетия для прибрежных сообществ тихоокеанских островных государств.

Члены группы под руководством исследователей из Гавайского университета в сотрудничестве с учеными из Университета Колорадо и Вирджинского технологического института начали работу с карт наводнений Кирибати, Тувалу, Фиджи, Науру и Ниуэ. В ближайшем будущем они планируют создать карты высокого разрешения для других островных государств. Карты помогут решить, на чем сосредоточить усилия по смягчению последствий наводнений.

Грейс Мали — молодежный лидер из Тувалу, участвующая в Инициативе восходящих наций — программе при поддержке ООН, возглавляемой тихоокеанскими островными государствами с целью сохранения их государственности и защиты прав и наследия населения, пострадавшего от изменения климата. Она говорит, что наука и данные могут дать сообществу Тувалу точные прогнозы повышения уровня моря. Это также поможет создать системы раннего предупреждения, на чем сейчас сосредоточена страна.

Анализ, проведенный группой специалистов по изменению уровня моря, также показал, что к 2050-м годам почти для всех островных государств Тихого океана количество дней с высоким уровнем приливных наводнений за год значительно увеличится. Часть анализа, проведенного группой NASA, была включена в отчет о повышении уровня моря, опубликованный ООН в августе 2024 года.

В районах Тувалу, где в настоящее время ежегодно наблюдается менее пяти дней наводнений во время приливов, к 2050-м годам может наблюдаться в среднем 25 дней наводнений в год. В районах Кирибати, где сегодня менее пяти дней наводнений в году, к 2050-м годам будет в среднем 65 дней наводнений в год.

Наводнения на островных государствах могут происходить из-за того, что океан затапливает сушу во время штормов или исключительно высоких, т. н. королевских приливов. Но они также могут возникнуть, когда соленая вода проникает в подземные области и выталкивает грунтовые воды на поверхность.

По словам Мали, на острове есть места, где морская вода вырывается из-под земли и сильно затапливает территорию. Повышение уровня моря не равномерно по всему миру. Сочетание глобальных и местных условий, таких как рельеф береговой линии и распределение ледниковой талой воды в океане, влияет на уровень моря в том или ином регионе.

«Мы всегда обращаем внимание на различия в повышении уровня моря в разных регионах, но в Тихом океане цифры удивительно сходятся», — говорит Бен Хамлингтон, исследователь уровня моря в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии и руководитель научной группы агентства по изменению уровня моря.

Последствия повышения уровня моря на 15 см будут различаться в зависимости от страны. Например, некоторые страны могут столкнуться с наводнениями несколько раз в год, а другие — с частыми затоплениями в течение почти половины года.

Исследователи хотели бы объединить спутниковые данные об уровне океана с наземными измерениями уровня моря в конкретных точках, а также с точной информацией о рельефе местности.

«В этих странах ощущается нехватка наземных данных, — говорит Хамлингтон. — Сочетание космических и наземных измерений может дать более точные прогнозы повышения уровня моря и улучшить понимание последствий для стран Тихоокеанского региона».

Мали говорит, что изменение климата — это не просто экологический кризис. По ее словам, речь идет о справедливости, о выживании таких стран, как Тувалу, и глобальной ответственности.

Ранее исследование показало, что глобальное потепление может превратить тундру из поглотителя углерода в его источник, что усилит изменение климата. Исследование подчеркивает необходимость создания подробных климатических моделей и дальнейшего изучения географических и временных вариаций реакции экосистем.