Пик старейших известных метеорных потоков в мире украсит небо на этой неделе. Метеорный поток Лириды активен с 16 по 25 апреля, но пик его активности приходится в ночь с понедельника на вторник.

На карте показано, как выглядит ночное небо на востоке над Лондоном в полночь, с 21 на 22 апреля. Радиант (точка на небе, из которой, как кажется, исходят метеоры, и здесь обозначенная как Лириды) находится недалеко от границы Лиры и Геркулеса. Примечательно, что радиант находится довольно близко к яркой звезде Веге.

В то же время, по данным Московского планетария, в российской столице максимум действия метеорного потока Лириды (ZHR=18) лучше всего наблюдать после захода Солнца 22 апреля. Причем метеорный поток будет активен в течение всего темного времени суток. В Москве радиант Лирид находится над горизонтом всю ночь. Обнаружить явление можно будет невооруженным взглядом.

Куда смотреть: на восточный горизонт, ориентир – звезда Вега, созвездие Лира. Радиант располагается немного правее Веги. Смотреть на область неба между горизонтом и Вегой.

Фото: сайт Московского планетария

Наблюдатели смогут увидеть 15–20 ярких и быстрых метеоров в час. Они, как правило, попадают в атмосферу, перемещаясь со скоростью около 48 км в секунду.

Хотя Лириды не являются самым «плодовитым» метеорным потоком в календаре, они могут производить яркие огненные шары. Примерно каждые 60 лет поток склонен к внезапной вспышке, когда сотни метеоров становятся видимыми.

В записях Древнего Китая зафиксирован один из таких всплесков. В 687 году до нашей эры небо было настолько заполнено метеорами, что, согласно записям, «звезды падали, как дождь». Этот список делает Лириды самым древним известным метеорным потоком.

Сложнее его увидеть в южном полушарии, где радиант восходит только после полуночи.

Затем, уже 24–25 апреля, можно будет увидеть, как Венера, Сатурн и полумесяц соберутся низко на востоке, когда рассвет согревает утреннее небо. Меркурий также заметен под ними для тех, у кого ясный вид на горизонт.