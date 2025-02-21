На сайте «Дом.РФ» появились объявления об аукционной продаже объектов культурного наследия по президентской программе восстановления памятников истории и архитектуры в Старой Руссе. Инвесторам предлагается приобрести здания бывшей тюрьмы, дом из романа «Братья Карамазовы» и купеческий особняк с лавками XIX века.

Торги по реализации комплекса зданий тюрьмы в центральной части Старой Руссы, построенной в 1880-х годах, назначены на 21 марта. Это объект культурного наследия регионального значения. В состав лота входят аренда участка, площадью 0,69 га и продажа объектов недвижимости общей площадью 4,3 тыс. кв. м.

В объявлении сказано, что комплекс участвует в пилотной программе восстановления памятников архитектуры и имеет возможность получения льготного финансирования. Здание тюрьмы расположено в 1 км от центра города, в окружении малоэтажной застройки. Начальная цена лота составляет 5,26 млн руб.

К концу 1860-х годов тюрьма в Старой Руссе пришла в упадок. К 1886 году по проекту архитектора Антония Томишко, который позже спроектировал и «Кресты» в Санкт-Петербурге, был построен новый главный корпус в форме буквы Y, получивший в обиходе название тюремного замка. Всего здесь было 83 одиночных камеры и 10 общих на 80 человек.

Также на сайте выставлен на торги памятник регионального значения «Дом Беляева». Это одно из старейших зданий Старой Руссы, построенное в период между 1798 и 1824 годами. Оно находится в самом центре города, рядом с главной площадью. Дом принадлежал купцу Беляеву, и стал прообразом квартиры Катерины Ивановны, одной из героинь романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Торги начинаются с 2,08 млн руб. и назначены на 4 апреля 2025 года. Лот включает в себя земельный участок площадью 0,16 га и само здание — 837,1 кв. м.

Кроме того, на торги выставлен и памятник регионального значения «Дом Петрова» XIX века. В начале XX века его владельцем был купец Н.П. Петров. Дом сильно пострадал во время Великой Отечественной войны и был восстановлен в 1950-х годах, лишившись западного крыла.

Площадь дома — 277,3 кв. м., а начальная цена лота составляет 842 тыс. руб. После восстановления здание также может быть использовано для размещения объекта туристской инфраструктуры.

Уточняется, что все объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Победители конкурсов будут обязаны провести работы по их реставрации и сохранению. Новые собственники смогут привлечь льготное финансирование для приведения объектов в порядок.

Напомним, что в декабре прошлого года «Дом.РФ» объявил аукцион по продаже исторического комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге. Стартовая цена лота составляет 1,05 млрд руб. Заявки на участие в аукционе принимались до 17 февраля 2025 года, а торги пройдут 21 февраля.