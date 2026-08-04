Росстандарт утвердил новый национальный стандарт по управлению безопасностью труда и охраной здоровья. Правила начнут действовать с 1 февраля 2027 года и содержит рекомендации, которые, по мнению разработчиков, помогут компаниям повысить эффективность работы и снизить профессиональные риски.

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На самом деле речь идет о трех документах с рекомендацями на одну тему. Одним из ключевых принципов указан отказ от управления через давление. Авторы другой части стандарта считают, что поддержка, признание достижений и вовлечение сотрудников в рабочие процессы дают более устойчивый результат, чем принуждение или жесткий контроль.

Также работодателям рекомендуется регулярно обсуждать с коллективом рабочие вопросы, информировать сотрудников о принимаемых решениях, учитывать их предложения и своевременно давать обратную связь. Отдельно отмечается важность развития культуры взаимной поддержки внутри коллектива.

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Еще одно требование касается организации труда. Работникам должны четко объяснять их обязанности, цели и ожидаемый результат. Руководителям советуют регулярно пересматривать распределение нагрузки, графики работы и должностные инструкции, чтобы избежать неопределенности, чрезмерной занятости и хаотичного планирования.

Значительная часть стандарта посвящена психологическому климату. В организациях рекомендуется предотвращать буллинг, дискриминацию, социальную изоляцию и злоупотребление руководящими полномочиями. Также документ призывает исключать практику сокрытия информации, способную негативно влиять на работу коллектива.

Хотя госстандарты — это не обязательные для исполнения документы, правила в них носят рекомендательный характер, но его положения могут с успехом применять в компанияях при построении систем управления охраной труда, корпоративных стандартов и внутренних регламентов.

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