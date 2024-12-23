Эксперты «Сравни» отмечают тенденцию к увеличению средних ставок кредитования малого и среднего бизнеса. С января по декабрь они увеличились с 22% до прогнозируемых 31%. Несмотря на это, число заявок на оформление займов на платформе в 2024 году выросло на 36% по сравнению с 2023 годом. Своими выводами сервис поделился с редакцией «Инк.».

В январе и феврале ставка составляла 22%. С марта она прибавляла по одному п.п. и в сентябре равнялась 27%. В октябре и ноябре — 29%, а в декабре достигла 31%.

Аналитики «Сравни» сообщили, что средний запрос на получение кредитования от предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2024 году составил 12 млн руб. При этом средняя сумма одобренных кредитов — 9 млн руб.

Это наглядно демонстрирует разрыв между спросом и возможностями кредитных организаций, что может быть связано с повышенной осторожностью банков при оценке кредитоспособности заемщиков. Явная тенденция к росту ставок кредитования может привести к значительному удорожанию кредитных ресурсов, считают эксперты.

«Несмотря на рост средних ставок на кредитование бизнеса, динамика заявок на оформление кредитования в 2024 году составила 36% по сравнению с 2023 годом. При этом только 3,5% предпринимателей получают согласование от банков», — комментирует директор направления по развитию продуктов для малого бизнеса в «Сравни» Равшан Хадыров.

По мнению эксперта, такая тенденция побуждает предпринимателей более тщательно подходить к своей кредитной стратегии, оценивать риски и возможности, а также искать альтернативные источники финансирования, такие как, лизинг или различные формы краудфандинга.

По данным платформы, в 2024 году направление МСБ продемонстрировало троекратный рост выручки по сравнению с прошлым годом. Ключевыми услугами по привлечению прибыли стали расчетно-кассовое обслуживание (РКО), кредиты для бизнеса и лизинг.

Наиболее востребованными в 2024 году являлись такие банковские продукты, как «Бизнес-кредит», «Кредит на развитие», «Кредит на исполнение контракта», «Кредит под залог» и «Экспресс-кредит».

В топе банков, которые чаще всего оформляли заявки на кредитование, находятся Сбер, Альфа-Банк, Т-Банк, ПСБ и Ак Барс Банк. А регионами — лидерами по заявкам стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

Ранее эксперты провели анализ условий лизинга и кредитования для малого и среднего бизнеса. Он выявил самые доступные способы финансирования для предпринимателей. Согласно результатам, им чаще одобряют заявки на лизинг (23%), чем на кредит (3,5%).