«Одноклассники» и рекламная платформа «Магнит Ads» объявили о сотрудничестве в социальной коммерции. Теперь в видеоленте соцсети пользователь может кликнуть на кнопку и купить товар из «Магнит Косметик» с доставкой.



Freepik

На этапе запуска будут протестированы продажи через видеоленту «Одноклассников» с интегрированной кнопкой «купить», нажав на которую пользователь попадает на сайт косметической компании и может заказать товар из ролика. При аналитике будут также изучаться добавления товаров в корзину и в избранное.

По мнению представителей компании, социальная коммерция позволяет сделать взаимодействие с брендом органичной частью пользовательского опыта.

Несколькими днями ранее социальная сеть «ВКонтакте» представила «шопсы». Это публикации с товарными карточками, благодаря которым пользователь может купить вещь непосредственно в соцсети. Представители этой соцсети считают, что новый инструмент откроет возможности монетизации для авторов, расширения аудитории для бизнеса и упростит приобретение товаров для пользователей.