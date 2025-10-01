«ВКонтакте» представила новый формат контента «шопсы» — публикации с товарными карточками, позволяющие совершать покупки непосредственно в соцсети. В компании считают, что новый инструмент откроет возможности монетизации для авторов, расширения аудитории для бизнеса и упростит приобретение товаров для пользователей. Подробности — в распоряжении «Инка».

«ВКонтакте»

Креаторы получили доступ к реферальной программе, первым партнером которой выступил маркетплейс Ozon. Согласно данным «ВКонтакте», за два месяца тестирования программы создатели контента суммарно получили свыше 500 млн руб., а их рекламные материалы собрали более 2,2 млрд просмотров.

Авторы контента выбирают товары для рекламы через платформу VK AdBlogger и получают процент от каждой продажи по своим публикациям. Продавцы Ozon самостоятельно определяют размер вознаграждения для блогеров.

Товарные карточки интегрируются во все популярные форматы: посты в ленте, короткие клипы, истории, прямые эфиры и полноформатные видео. Обновленные алгоритмы рекомендаций подбирают релевантный контент для каждого пользователя. Покупатели могут перейти к оформлению заказа одним кликом, без необходимости копировать артикулы или покидать приложение.

Компании получили возможность как самостоятельно публиковать «шопсы» для продвижения товаров, так и заказывать рекламу у блогеров. Предпринимателям теперь не требуется составлять техническое задание или искать исполнителей — заинтересованные авторы сами берут товары в работу.

«Контент становится драйвером экономики: креаторы получают доход, бренды — продажи, а пользователи — моментальный шопинг внутри соцсети. <…> Мы объединяем потребности всех сторон и формируем новый растущий рынок», — убежден директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

На глобальным рынке уже существуют подобные продукты. Например, в TikTok встроен сервис TikTok Shop — платформа электронной коммерции, позволяющая брендам и авторам продавать товары напрямую через видео, трансляции и специальную вкладку магазина в приложении. Похожий инструмент — Instagram Shopping (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Это функция соцсети компании Meta, которая позволяет брендам создавать мини-интернет-магазины, добавляя возможность отмечать товары на фото и видео, создавать каталоги и подборки, а пользователям — изучать ассортимент и переходить к покупкам непосредственно в приложении.