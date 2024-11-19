«Газпромбанк Автолизинг» и агентство «Автостат» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость по итогам октября 2024 года. Показатель впервые преодолел отметку в полтриллиона руб., установив новый рекорд. Предыдущий максимум по объему затрат был зафиксирован в марте 2024 года и составил 496,2 млрд руб.

Согласно результатам исследования, в середине осени россияне потратили на покупку новых машин 542,4 млрд руб. Это на 59,5% больше, чем в октябре 2023 года, когда эта сумма составила 340 млрд руб. Также данный показатель на 14,3% больше, чем месяцем ранее (474,5 млрд руб.).

По итогам октября были реализованы 15,7 тыс. новых машин премиум-сегмента, включая люксовые марки, что на 11,4% больше по сравнению с продажами сентября. Покупателям они обошлись в 130,1 млрд руб. то есть на 20,9% больше, чем месяцем ранее. Как следствие, доля премиальных автомобилей в структуре затрат выросла с 22,7% в сентябре до 24% в октябре.

При этом доля машин массового сегмента в затратах за месяц сократилась на 1,3% и составила 76%. Но объем реализации и затраты увеличились — были проданы 155,5 тыс. машин, что на 13,7% больше по сравнению с сентябрем, на 412,2 млрд руб. (+12,4%).

Больше всего россияне тратили на покупку китайских автомобилей, но при этом их доля уменьшилась. В октябре на них пришлись 334,8 млрд руб. — на 7,7% больше, чем в сентябре. На машины корейских марок потрачены 18,2 млрд руб. — на 1,7% больше, чем месяцем ранее.

Заметнее выросли затраты на покупку автомобилей других производителей: российских — на 24,3% (до 78,4 млрд руб.), японских — на 32% (до 34,2 млрд руб.), европейских — на 36,8% (до 59,1 млрд руб.), американских — на 44,1% (до 6,4 млрд руб.).

В связи с этим доля «китайцев» и «корейцев» за месяц сократилась. Так, у первых она уменьшилась с 65,5% в сентябре до 61,7% в октябре, а у вторых — с 3,8% до 3,4%. У отечественных брендов этот показатель увеличился с 13,3% до 14,4%, у европейских — с 9,1% до 10,9%; у японских — с 5,5% до 6,3%, у американских — с 0,9% до 1,2%.

В октябрьских объемоах реализации тоже лидируют китайские марки (98,7 тыс. шт.), за которыми располагаются российские (52,8 тыс. шт.). Их общая доля составляет 88,4%, а у «европейцев», «японцев», «корейцев» и «американцев» по отдельности она менее 4%.

Сегменты SUV и В остаются крупнейшими на российском авторынке. Их суммарная доля как в продажах, так и в затратах находится в интервале 85–90%. При этом в последний месяц у SUV доля снизилась, а у В-класса — выросла.

В октябре были реализованы 116,9 тыс. новых кроссоверов и внедорожников на сумму 419,9 млрд руб. Как следствие, за месяц их доля в штуках сократилась с 70,9% до 68,3%, а в деньгах — с 79,2% до 77,4%. Продажи автомобилей В-класса составили 35,5 тыс. единиц, а потрачены на них 51,8 млрд руб. Их доля в объеме реализации выросла с 19,4% до 20,7%, в финансовой емкости — с 9,2% до 9,5%.

Ранее эксперты «Автостата» сообщали, что наибольший рост средневзвешенной цены нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет был отмечен в 2023 году (+23,9% относительно 2022 года). Всего за этот период она увеличилась в 3,1 раза. В отчет вошли исследования 392 моделей, которые покрывают 99% рынка.