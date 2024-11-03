В октябре 2024 года российские застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м — на 14% больше, чем в сентябре, говорится в сообщении «Дом.РФ». В результате портфель строящегося жилья в России увеличился еще на 1% и достиг 119 млн кв. м — это максимум за всю историю наблюдений, отметили в институте жилищного развития. Сообщается также, что рост портфеля сохраняется девятый месяц подряд.

По данным «Дом.РФ», две трети всех проектов, выведенных на рынок в этом году, запланированы к вводу в эксплуатацию в 2026–2027 годах. «Далее при принятии решений о проектировании новых объектов застройщики будут как смотреть на показатель распроданности текущего портфеля, так и оценивать будущий спрос, — пояснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, — С учетом того что, по прогнозу Банка России, высокие ставки сохранятся с нами надолго, запуски могут начать замедляться уже в 2025 году».

По данным института жилищного развития, всего с января по октябрь 2024 года вывод новых проектов жилья на рынок вырос на 8% в годовом выражении, достигнув 40 млн кв. м. «Это также является рекордным показателем. Такие значения вплотную приближаются к итоговым годовым результатам за 2021–2022 годы», — заявили в «Дом.РФ».

Запуски не снижаются даже после завершения действия программы массовой льготной ипотеки, отмечают в институте жилищного развития. Девелоперы поддерживают активность за счет запуска подготовленных в 2020–2022 годах проектов.

«Тогда на фоне высокого спроса девелоперы активно занимались подготовкой новых проектов, в том числе за счет бридж-кредитов, которые обычно выдаются по плавающей ставке, привязанной к ключевой. Сейчас девелоперам экономически выгоднее запустить продажи по таким проектам, чтобы снизить ставку по проектному финансированию», — объяснил Михаил Гольдберг.

В мае портфель строящегося в России жилья превысил 110 млн кв. м и стал максимальным показателем с 2019 года. Динамика запусков новых проектов в 2024 году тогда опережала показатели 2023 года за счет роста объема строительства в регионах, несмотря на высокий уровень ставок в экономике, пояснили в «Дом.РФ».

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года площадь застройки по проектам комплексного развития территорий увеличилась в 2,7 раза, достигнув 4,4 млн кв. м на 1 октября 2024 года. Это составляет около 4% от общего объема жилищного строительства в России. Несмотря на существенный прирост показателей, доля КРТ пока лишь 4% от всего возводимого в России жилья.