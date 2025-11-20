Аналитики рынка недвижимости совместно с ТАСС составили рейтинг наиболее многокомнатных квартир в Москве, относящихся к массовому, а не элитному сегменту. Возглавляет этот список уникальное предложение — семикомнатная квартира в Ясенево.

Freepik

Объект площадью 173,7 кв. м предлагается за 34 млн руб. Это результат объединения трех отдельных квартир. Пространство оптимально организовано для большой семьи: предусмотрены личные зоны, столовая, рабочие кабинеты и зоны отдыха. В квартире три санузла, три лоджии и кухня площадью 20,7 кв. м.

На второй позиции находится шестикомнатная квартира в Раменках площадью 251,2 кв. м за 89,9 млн руб. Объект располагается в доме 1998 года постройки и включает кухню-гостиную, спортивную комнату, библиотеку, две гостиные, спальню, три санузла, три лоджии и гардеробную.

Третье место занимает пятикомнатная квартира в Медведково площадью 151 кв. м стоимостью 35 млн руб. Особенностью объекта является расположение на последнем, 22-м этаже и объединение двух первоначальных квартир. Жилье имеет две лоджии и просторный холл.

Четвертую позицию занимает шестикомнатная квартира на Проспекте Мира площадью 108 кв. м за 36,1 млн руб. Квартира находится на первом этаже дома с закрытой территорией и отличается высокими четырехметровыми потолками с семью окнами.

Замыкает топ-5 шестикомнатная квартира в районе Калужской площадью 128,2 кв. м стоимостью 37,5 млн руб. Объект имеет панорамные окна и три санузла.

Эксперты отмечают, что планировка и оформление квартиры свидетельствуют о ее возможном использовании в качестве коливинга — формата совместного проживания, который не получил широкого распространения в России из-за культурных особенностей и отсутствия экономической выгоды для арендаторов.

Основными покупателями таких квартир становятся многодетные семьи, которым важно обеспечить личное пространство для каждого члена семьи, специалисты, работающие удаленно и нуждающиеся в отдельном кабинете, а также инвесторы, рассматривающие возможность сдачи жилья по комнатам для получения дополнительного дохода.