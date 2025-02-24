Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минэкономразвития, который будет регулировать вопрос о сроках завершения банкротства. До сих пор вопрос, с какой даты исчисляется срок для подачи сообщений о завершении этой процедуры, часто становился предметом разногласий.

Проект вносит изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Он определяет дату, с которой начинается десятидневный срок, в который арбитражный управляющий должен сообщить о завершении процедуры банкротства через Единый федеральный реестр.

Законопроект закрепляет подход, установленный Конституционным судом России. Он состоит в том, что 10-дневный срок исчисляется с даты вынесения арбитражным судом решения о банкротстве.

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева уточнила, что речь идет о банкротстве как юридических, так и физических лиц.

Она отметила, что сейчас все чаще приходится сталкиваться со злоупотреблениями со стороны арбитражного управляющего, а привлечение его к ответственности достаточно проблематично.

«Речь идет и о сговорах на торгах арбитражного управляющего с площадками, умышленном затягивании процедуры банкротства, что невыгодно ни для кредиторов, ни для должника», — пояснила Авдеева.

Адвокат, эксперт по юридическому консалтингу Александр Зелинко рассказал, что в практике часто возникают разногласия относительно даты, с которой исчисляется срок для подачи сообщений о завершении процедуры банкротства.

Проблема в том, что вынесение и изготовление судебного решения не тождественны — изготовление растягивается на неопределенный период.

В связи с этим процессы нередко затягиваются и возникают юридические споры. Определение точной даты, с которой начинается исчисление срока, направлено на создание более предсказуемой и стабильной правоприменительной практики в арбитражных судах, считает юрист.

Напомним, что недавно Минстрой предложил ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года. Эта мера включена в план мероприятий, направленных на поддержку строительной отрасли. Сформировать такие предложения поручил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.