Изба — традиционный русский деревянный дом. Сегодня многие, устав от городской суеты, мечтают о жизни в гармонии с природой. Сервис «Авито Путешествия» поделился с Inc. подборкой самых дорогих изб в России. Они сочетают в себе комфорт, стиль и экологичность.

Самая дорогая изба, по мнению сервиса, находится в Перми. Ее площадь составляет 150 кв. м. Она рассчитана на компанию до 10 человек. В доме свободная планировка, имеются все коммуникации и бытовая техника, а также домашний и уличный бассейн с подогревом.

За отдельную плату гости могут арендовать баню и специальный банный чан. Стоимость проживания в такой избе составляет 24 тыс. руб. в сутки.

В урочище Малое Вороново, Республика Карелия, можно арендовать настоящую боярскую избу, в которой могут разместиться 13 человек. B доме площадью 249 кв. м пять спальных комнат, кухня со всей необходимой техникой, санузел и терраса.

К объекту ведет асфальтированная дорога. Отмечается, что здесь разрешено проживание с животными. Одни сутки обойдутся в 20,8 тыс. руб.

Избу площадью 72 кв. м с панорамными окнами в пол и видом на озеро в окружении леса можно арендовать в Тульской области. В ней могут комфортно разместиться шесть человек. Интерьер выполнен в стиле таежной избы охотников со шкурами и чучелами животных и птиц.

Рядом с ней есть приватная мангальная зона с принадлежностями для барбекю, комплектом сухих дров, уличной мебелью, а также песочный пляж с шезлонгами. Аренда такой избы стоит 15 750 руб. в сутки.

В Челябинской области расположилась настоящая русская изба. Арендаторам предлагается изба в русском стиле в 150 метрах от озера, откуда откpывaeтcя панорама с видом на Тургояк. Дом площадью 65 кв. м рассчитан на компанию из 10 человек и имеет видовую террасу.

Внутренняя отделка выполнена из натурального дерева, на втором этаже — панорамные окна. На территории также обустроена мангальная зона. За проживание в избе гостям придется заплатить 11,5 тыс. руб. в сутки.

Просторную рыбацкую избу площадью 153 кв. м можно арендовать в республике Карелия. На первом этаже находится кухня, гостиная и настоящая дровяная сауна. На втором этаже есть три спальные комнаты.

Согласно объявлению, на объекте имеется парковочная зона. Стоимость проживания составляет 11,1 тыс. руб. в сутки.

В преддверии новогодних праздников многие хотят снять жилье для отдыха. При этом самыми востребованными датами для бронирований стали 29–31 декабря и 2–3 января. Средняя цена найма жилья в целом по России на каникулы составляет 6,8 тыс. руб. за сутки, что на 12% больше, чем год назад.