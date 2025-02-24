В рамках шестнадцатого пакета санкций против России, Евросоюз отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT. Также теперь в Европе запрещено вещание 8 российских СМИ, среди которых EADaily, Lenta и NewsFront. Кроме того, в черный список были включены 48 физических и 35 юридических лиц, а также 74 судна «теневого флота».

Из опубликованного пресс-релиза Совета Евросоюза следует, что, в рамках нового пакета санкций против России, от платежной системы SWIFT были отключены 13 российских банков. Также ЕС впервые ввел запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций за пределами России, которые используют Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Помимо этого, ЕС включил в черный список 48 физических и 35 юридических лиц. Также были установлены два новых критерия, которые позволят вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота, и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса. Санкции затрагивают 74 судна.

Кроме того, в Европе запретили вещание восьми российских СМИ. В частности, речь идет о Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и Krasnaya Zvezda.

Отмечается, что, в соответствии с Хартией Европейского союза об основных правах, соответствующие меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС иную деятельность, к примеру проводить исследования.

Евросоюз расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые могут использоваться для «разработки и производства российских военных систем», а также ввел дополнительные ограничения на экспорт и транзит через РФ химикатов, некоторых видов пластмасс и резины, а также на импорт первичного алюминия.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует запретить поставки игровых приставок в Россию, чтобы предотвратить их использование для управления беспилотниками. Запрет будет нацелен на такие продукты, как PlayStation компании Sony и Xbox от Microsoft. С предложением выступила верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас.