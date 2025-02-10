Cервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил результаты ежегодной премии «Островок! Guests’ Choice» за 2024 год. Награда вручается лучшим, по мнению туристов, объектам размещения уже в четвертый раз. В 2024 году рейтинг впервые охватил рекордное количество участников — около 3,5 тыс. объектов.

В «Островок! Guests’ Choice» вошли различные сетевые и самостоятельные объекты размещения, как отели, гостевые дома, апартаменты и хостелы. Премии были удостоены более 3,1 тыс. объектов из 350 городов России, а также около 400 объектов из восьми популярных среди российских туристов стран ближнего зарубежья — Беларуси, Грузии, Абхазии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Награду «Островок! Guests’ Choice» могут получить объекты размещения, которые соответствуют следующим критериям:

большое количество прожитых бронирований — знак доверия путешественников и показатель эффективной работы;

частые и разнообразные отзывы, которые подтверждают высокий уровень сервиса и помогают узнать важные детали;

высокий средний рейтинг на протяжении всего года — не менее 9 из 10;

минимальное количество проблемных ситуаций, например, переселений гостей.

По словам руководителя команды по развитию бизнеса «Островок» Анны Чаплыгиной премия стала ежегодной традицией, которую ждут как отельеры, так и путешественники. Она отметила, что гостиничный сервис в России и странах ближнего зарубежья совершенствуется, и с каждым годом число лауреатов премии растет, что подтверждает высокий уровень их гостеприимства.

В 2024 году в рейтинг вошло почти в четыре раза больше объектов из России и в 2,5 больше зарубежных, чем в 2023 году. Чтобы отметить все объекты с высоким уровнем сервиса были введены две новые номинации.

Первая из них – «Лучшие из лучших». Это награда для объектов, которые получили средний рейтинг 10 из 10 по итогам 2024 года. Ее удостоились более 100 отелей.

Среди них отели «Арарат Парк Хаятт» из Москвы, «Лотте» из Санкт-Петербурга, бутик-отель Zalkind Hotel Rooms&Kitchen из Минска, квартира «Жемчужина» в ЖК «Созвездие» из Зеленоградска и ретростудия на Крепостной, 39 из Выборга.

Вторая — «Легенды». Она присуждается отелям и апартаментам, которые получали награду три года подряд. В этой номинации представлено более 200 объектов, из них 11 были удостоены сразу двух новых наград.

Лауреаты премии будут выделены специальным значком на странице объекта, а также получат отметку в разделе «Награды» на сайте трех сервисов группы компаний «Островок». Их увидят самостоятельные туристы, турагенты и туроператоры, работающие с платформой «Островок B2B», а также деловые туристы, сотрудничающие с «Островок Командировки».

Кроме того, отельеры получат наклейки и сертификаты, которые смогут разместить в своих объектах. Победителям специальных номинаций, помимо традиционного набора, вручат специальную награду – кубок «Островок! Guests’ Choice».

Ранее исследование аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что в 2024 году россияне не экономили на отпуске, походах в рестораны и в кино. Эксперты зафиксировали увеличение среднего чека по этим трем категориям. Наибольший рост показал средний чек отелей и домов отдыха.