По сравнению с прошлым годом российские рекрутеры всё чаще сталкиваются с приукрашенными резюме кандидатов, выяснили SuperJob и Skillbox по итогам опроса 1 тыс. представителей кадровых служб со всей России. Наиболее распространенные «украшения» касаются профессиональных навыков — с этим сталкивались 56% работодателей. Другие подробности исследования — в распоряжении «Инка».

Почти половина (41%) респондентов замечали недостоверные сведения о круге обязанностей, а 39% — о реальном опыте работы.

Кроме того, 20% эйчаров сталкивались с искажением личных данных, 17% — с преувеличением уровня владения профессиональными программами, а 14% — с завышенным уровнем иностранного языка. Некоторые соискатели добавляли в резюме несуществующие курсы (7%), «рисовали» себе награды или образование (по 3%).

Впрочем, 10% кадровиков признались, что ни разу не видели ложной информации в резюме. Но в целом тенденция к искажению данных усилилась: по сравнению с прошлым годом работодатели в 1,5 раза чаще отмечали нечестные описания должностных обязанностей, а завышение профессиональных навыков выросло на 5 п. п.

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Зато уровень владения специализированным ПО кандидаты стали завышать реже (–6 п. п.).

По мнению представителей Skillbox, работодатели всё чаще ориентируются на практические навыки, а не на «красивую картинку». Практика — ключевой параметр для 94% студентов при выборе образовательных программ.

Опрос проводился с 5 по 27 мая 2025 года в 187 населенных пунктах России. Сведениями делились менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует до конца года дать работодателям возможность проверки данных из резюме соискателя, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на форуме Data Fusion. Он отметил, что сейчас сформировался тренд, когда «мы готовы давать бизнесу согласие пользователя, доступ к данным при получении услуг и совершении проверок».