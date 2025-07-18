Российские власти разрабатывают единую систему учета успехов молодого поколения. Как сообщил 18 июля Артем Метелев, возглавляющий думский комитет по молодежной политике, в ближайшее время будет создан комплексный цифровой профиль для учащихся и начинающих специалистов.

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Проект реализуется по распоряжению кабинета министров, при этом каждое ведомство получит свой участок работы.

Минпросвещения будет курировать раздел с информацией об учащихся школ. За данные о студентах отвечает Минобрнауки, сведения о работающей молодежи попадут в ведение Минтруда, а Росмолодежь займется обобщенной статистикой. Координирующую роль в объединении всех данных возложили на Минцифры.

Как пояснил Метелев, система представляет собой цифровое портфолио, которое будет аккумулировать информацию об образовательных достижениях, участии в олимпиадах и конкурсах, реализации социальных проектов и волонтерской деятельности. В профиль также войдут сведения о статусе донора или наставника.

В перспективе такой цифровой профиль сможет упростить процедуру поступления в вузы, получения мест в общежитиях, участия в грантовых программах. Система также позволит получать персонализированные предложения по образовательным программам и трудоустройству.