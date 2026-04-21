Российская аудитория все чаще получает новости не из телевизора, а из цифровых каналов. С 2022 по 2025 год доля россиян, получающих новости через соцсети, блоги и мессенджеры, выросла с 23% до 31%, тогда как аудитория телевизионных новостей сократилась с 59% до 46%. Такие данные приводит ИАА TelecomDaily.

Glenn Carstens-Peters|Unsplash

Исследование опирается на четыре источника данных: статистике Mediascope Cross Web по 19 крупнейшим новостным ресурсам за 2023–2025 годы, аналитике SimilarWeb по 20 ведущим СМИ за февраль 2026 года, опросах ФОМ за период с февраля 2022 по март 2026 года и интервью с топ-менеджерами крупнейших российских изданий.

Телевидение пока остается самым массовым источником новостей, но аудитория сокращается. В феврале 2022 года его выбирали 59% россиян, в январе 2023 года — 62%, к марту 2026 года показатель снизился до 46%. В то же время укрепляют позиции и интернет-каналы. Доля новостных сайтов формально держится в диапазоне 42–45%, но внутри сегмента аудитория уходит с сайтов СМИ к агрегаторам и платформам.

Прямой заход на сайты изданий перестает быть основным способом потребления новостей. Пользователи читают новости в лентах соцсетей, мессенджерах, ИИ-сервисах и рекомендательных платформах, где получают готовую подборку без перехода на сайт издания.

Это уже отражается на посещаемости медиасайтов. По данным Mediascope Cross Web, среднемесячная аудитория сайта «Комсомольской правды» за 2023–2025 годы снизилась с 24,1 млн до 23,4 млн пользователей, у РИА Новости — с 19,6 млн до 12,1 млн, у Russia Today на русском языке — с 8,8 млн до 3,8 млн, у ТАСС — с 8,2 млн до 4 млн.

Главным внешним источником трафика для сайтов СМИ стали агрегаторы. По данным SimilarWeb за февраль 2026 года, если не учитывать поисковые системы, в среднем 54% реферального трафика обеспечивает «Дзен». Для отдельных редакций зависимость значительно выше: 86% у «Интерфакса», 78% у «Российской газеты», 73% у «Ведомостей», по 70% у «Коммерсанта» и Life.ru.

Сохраняют влияние и другие каналы. У РИА Новости 30% переходов формирует news.mail.ru, у РБК 39% приходится на smi2.ru, у «Вести» 50% дает smotrim.ru — собственный портал ВГТРК.

Во многих случаях пользователь вообще не доходит до сайта СМИ. Среднемесячная аудитория в «Дзене» у 13 из 18 крупнейших федеральных медиа превышает аудиторию их сайтов более чем в 2,4 раза.

Директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков заявил, что рынок новостных медиа переживает глубокую технологическую перестройку. По его словам, ИИ-агенты уже способны за доли секунды пересказывать ключевые события дня с учетом интересов конкретного человека, поэтому пользователь получает новости сразу в привычной цифровой среде, а не на сайте издания.

Редакции вслед за аудиторией меняют бизнес-модель. Вместо концентрации на трафике ради баннерной рекламы СМИ расширяют охват через все доступные каналы: агрегаторы, соцсети, приложения и рассылки. Один материал выпускается в нескольких версиях под разные форматы и аудитории.

Главным активом для медиарынка становится постоянный читатель. Поэтому издания наращивают инвестиции в бренд, сообщества и персонализированный контент, чтобы удерживать аудиторию и возвращать ее регулярно.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.