В России готовят новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Законопроект уже разработан, он обсуждается с ведомствами, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, планируется ввести набор требований к кредитным и микрофинансовым организациям, сообщают «Известия».

В целях защиты от мошеннических действий, Банком России предложено ввести обязательный «период охлаждения». Применять его предлагается к потребительским займам на сумму более 50 тыс. руб., между заключением договора и получением денег. По инициативе ЦБ, для кредитов от 50 тыс. до 200 тыс. руб. он составит 4 часа, для кредитов больше этой суммы — 2 дня. Эти требования не будут распространяться на ипотеки, а также автокредиты в том случае, если деньги зачисляются сразу на счет автодилера.

Помимо этого, банки обяжут в течение суток передавать данные об оформлении займа в бюро кредитных историй (БКИ). На данный момент этот срок составляет два рабочих дня. Новую систему защиты граждан от мошенничества понадобится связать с уже существующим механизмом обеспечения безопасности переводов. Сейчас обсуждаются тонкости настройки, подчеркнул Алексей Гузнов.

«За счет «периода охлаждения», клиент будет иметь возможность изменить решение или отказаться от кредита, отреагировав, например, на предупреждения сотрудников банка, близких и родственников», — сообщил директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о праве граждан на самозапрет выдачи кредитов. Правительство России своим постановлением утвердило с 1 марта 2025 года возможность для граждан устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. О решении сообщает пресс-служба кабмина, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.