На рынке музыкальной индустрии стартует грантовая программа: Московская школа музыки (Moscow Music School) и VK Education запустили конкурс, победители которого смогут бесплатно освоить востребованные компетенции в продвижении артистов, продюсировании и создании музыкального контента. Подробности — в распоряжении «Инка».
В рамках инициативы выделят 18 мест для бесплатного обучения под руководством экспертов в отрасли:
Отбор пройдет в два этапа: сначала заполнение анкеты с эссе или видео о мотивации плюс специальное задание по программе, затем — собеседование.
Ранее о запуске первой в России сетевой магистратуры «Продюсер в музыкальной индустрии» в 2025/26 учебном году объявил НИУ ВШЭ. Она сочетает менеджмент, медиакоммуникации и цифровые технологии. Обучение включает кейсы, исследования и практику, с целью формирования специалистов для индустрии. Кроме того, власти Москвы в августе 2025 года выделили 30 грантов для получения высшего образования в сфере культуры и искусства, из которых пять — на музыкальные направления.
Подобные инициативы появляются на фоне дефицита кадров не только в музыкальной сфере, но и в креативных индустриях в целом. «Российская газета» писала, что отечественная система образования не успевает за изменением спроса на кадры в креативных индустриях. Технологии развиваются быстрее, чем успеют сформироваться профессии.