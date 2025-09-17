На рынке музыкальной индустрии стартует грантовая программа: Московская школа музыки (Moscow Music School) и VK Education запустили конкурс, победители которого смогут бесплатно освоить востребованные компетенции в продвижении артистов, продюсировании и создании музыкального контента. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

В рамках инициативы выделят 18 мест для бесплатного обучения под руководством экспертов в отрасли:

На направление «Музыкальный бизнес» предусмотрено восемь грантов: участники изучат стратегии продвижения артистов, организацию концертов, правовые аспекты и поиск талантов.

Для «Музыкального продюсера» также восемь грантов с фокусом на креативное продюсирование, запись и постобработку треков.

На «Сонграйтинг» выделят два гранта, где абитуриенты научатся писать тексты, развивать стиль и создавать проекты.

Отбор пройдет в два этапа: сначала заполнение анкеты с эссе или видео о мотивации плюс специальное задание по программе, затем — собеседование.

Ранее о запуске первой в России сетевой магистратуры «Продюсер в музыкальной индустрии» в 2025/26 учебном году объявил НИУ ВШЭ. Она сочетает менеджмент, медиакоммуникации и цифровые технологии. Обучение включает кейсы, исследования и практику, с целью формирования специалистов для индустрии. Кроме того, власти Москвы в августе 2025 года выделили 30 грантов для получения высшего образования в сфере культуры и искусства, из которых пять — на музыкальные направления.

Читайте также Креативные индустрии в России: между экономическим потенциалом и низкой осведомленностью населения

Подобные инициативы появляются на фоне дефицита кадров не только в музыкальной сфере, но и в креативных индустриях в целом. «Российская газета» писала, что отечественная система образования не успевает за изменением спроса на кадры в креативных индустриях. Технологии развиваются быстрее, чем успеют сформироваться профессии.