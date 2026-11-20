Коммунальные платежи для бизнеса и населения могут начать рассчитывать по разным правилам. Предлагаемая реформа предусматривает два этапа: сначала регионам разрешат устанавливать отдельные инвестиционные надбавки для коммерческих потребителей и бюджетных организаций, затем часть домохозяйств могут лишить защиты от резкого роста платы за ЖКУ. Эти меры включены в проект доклада правительству, который планируется представить в декабре.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Первоначально потребителей разделят на три категории: население, бюджетные учреждения и остальные организации, в том числе коммерческие. Для каждой группы регионы смогут определять собственную инвестиционную составляющую тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение. При этом действующие ограничения на рост платежей граждан сохранятся. Для реализации первого этапа потребуется изменить нормативные акты и уточнить, какие потребители, использующие коммунальные ресурсы для бытовых нужд, относятся к населению.

Следующий этап предполагает пересмотр самой системы защиты домохозяйств от повышения тарифов. Некоторые из них могут исключить из-под действия предельных индексов роста платы. Для отопления одним из критериев станет площадь жилья — по аналогии с нормативами, которые применяются при назначении субсидий. При этом для семей с инвалидами, пенсионеров, ветеранов и других льготников предусмотрят исключения. Распространение такого подхода на водоснабжение и водоотведение рассмотрят позднее, после оценки результатов реформы в теплоснабжении.

Необходимость изменений авторы инициативы связывают с нехваткой средств на обновление коммунальной инфраструктуры. За 2014–2025 годы рост инфляции опередил увеличение платежей за ЖКУ на 39,1 п. п. В результате ресурсоснабжающие организации, по оценкам разработчиков, ежегодно недополучают около 1,27 трлн руб. необходимой валовой выручки в ценах 2025 года. Износ сетей также остается высоким: замены требуют 43% водопроводов, 46% канализационных и 30% тепловых сетей. Более половины ресурсоснабжающих организаций работают с убытком, а объем межтарифной разницы в 2025 году составил 287 млрд руб. На модернизацию коммунального хозяйства до 2030 года предполагается направить 4,5 трлн руб. из разных источников.

Читайте также В ФАС объяснили причину роста коммунальных платежей в январе

Пока предложение не получило статуса утвержденного решения. В Минстрое сообщили «Коммерсанту», что модель обсуждается с представителями бизнеса и ведомствами. В Минэнерго намерены оценить ее с учетом надежности и безопасности теплоснабжения, доступности услуг и потребности отрасли в инвестициях. ФАС указала, что действующие нормы уже допускают дифференциацию тарифов в зависимости от территории, системы снабжения, объема и качества потребления. Возможность применения нового подхода служба рассмотрит после получения проектов нормативных документов.

В «Т Плюс» отметили, что механизм дифференциации, применяемый в электроэнергетике, нельзя автоматически перенести на теплоснабжение: для этого требуется дополнительная проработка с учетом интересов всех участников рынка. В «Росводоканале», напротив, поддержали предложенный принцип разделения потребителей. Директор по взаимодействию с органами власти компании Сергей Кржановский считает, что он позволит частично покрыть расходы ресурсоснабжающих организаций, не увеличивая нагрузку на социально уязвимые группы. Переход ко второму этапу, по его мнению, следует оценивать по итогам первого.

Однако дифференциация может создать новые перекосы, предупреждает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Если разделять домохозяйства по уровню доходов или площади жилья, потребуется дополнительная система учета и администрирования. При этом повышенные платежи могут затронуть малообеспеченные семьи, которые живут в просторных квартирах. Еще один риск — отказ части потребителей от централизованного отопления: при сокращении числа абонентов расходы на содержание системы распределятся между оставшимися, что может привести к дальнейшему росту тарифов. Вместо изменения тарифной модели эксперт предлагает развивать адресную помощь населению и компенсировать межтарифную разницу за счет бюджета.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.