Российский финтех может уже в 2027 году приступить к пилотным проектам по модели Open Data — обмену финансовыми и нефинансовыми данными между отраслями. Такой подход позволит создавать персонализированные сервисы на базе искусственного интеллекта. Об этом на SOC Forum заявила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

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По ее словам, для развития таких сервисов недостаточно обмена данными только внутри финансового рынка. ИИ-агентам и цифровым помощникам нужны данные из разных отраслей, в том числе телекома. Это позволит создавать продукты для людей и компаний за пределами привычных отраслевых границ.

«Нам как стране нужно очень быстро перейти к модели Open Data. Потому что, если у вас ее нет, то так мы и будем жить в отсеках», — сказала Скоробогатова, пояснив, что речь идет о работе разных отраслей, без реального пересечения и обмена информацией, которая могла бы быть полезной и пользователям, и организациям.

Скоробогатова добавила, что уже в следующем году участники рынка могут «плотно подступить» к межотраслевому обмену данными — как минимум начать работу над пилотными проектами. Впрочем, конкретные продукты, круг возможных участников и сроки их запуска она пока не обозначила.

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Однако развитие межотраслевых сервисов и внедрение ИИ ставят перед компаниями новые вопросы безопасности. Скоробогатова рассказала, что перед дискуссией обсудила с генеральным директором группы компаний «Солар» Игорем Ляпуновым идею провести совместную встречу ИТ-команды ВТБ и специалистов по кибербезопасности. Они должны заранее продумать, как защищать ИИ-инструменты и модели, которые банк планирует внедрять.

По мнению Скоробогатовой, при разработке продуктов с искусственным интеллектом ИТ-специалисты и безопасники должны работать одной командой с самого начала. Важно не только создать сам сервис, но и заранее определить способы его защиты, а также порядок действий на случай, если система начнет работать неправильно.

Вопрос не ограничивается защитой от атак. Скоробогатова привела гипотетический пример: ИИ создал финансовый продукт, который несколько месяцев продавали клиентам, а затем в нем обнаружилась критическая ошибка. В таком случае банку придется выяснять, кто отвечает за последствия, как компенсировать возможные потери клиентов и как исправить продукт.

Готового рецепта внедрения ИИ у бизнеса пока нет, отметил на той же дискуссии генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин. Поэтому компании движутся итерациями, проверяя, где технология действительно полезна. По его словам, основа успешной автоматизации — качественные данные:

«В первую очередь данные, а потом автоматизация, не наоборот».

Что это значит для бизнеса

Open Data («открытые данные») в терминологии Банка России — не публикация информации в свободном доступе, а модель обмена клиентскими данными между компаниями из разных отраслей через открытые API. В таком обмене могут участвовать банки, страховщики, ретейлеры и операторы связи. Это создаст возможности для разработки ИИ-сервисов, которые будут учитывать не только финансовую историю клиента, но и его потребности в других сферах.

Для бизнеса такой обмен данными открывает возможность точнее подбирать предложения клиентам и разрабатывать совместные продукты с партнерами. Предприниматели, например, смогут управлять финансами бизнеса через единый интерфейс, который объединит сведения из нескольких организаций. Однако это не означает свободного доступа к чужой информации: передача клиентских данных требует согласия их владельцев и соблюдения установленных правил безопасности.

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