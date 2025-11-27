Вице-премьер Дмитрий Григоренко утвердил комплекс мер по внедрению технологий искусственного интеллекта в работу федеральных ведомств. Соответствующие поручения были даны по итогам Всероссийского форума контрольных и надзорных органов в Красноярске, сообщает газета «Ведомости».

Согласно документу, федеральные органы власти должны были направить предложения по цифровизации своих процессов в Аналицический центр при правительстве до 19 ноября. Собранные инициативы будут систематизированы и переданы 1 декабря в правительство, Минцифры и Минэкономразвития для дальнейшей работы.

Минцифры получило задание провести детальный анализ всех поступивших предложений и обеспечить их интеграцию в ведомственные планы цифровой трансформации на 2026 год. Срок выполнения этой работы установлен до 25 декабря текущего года.

Как пояснил вице-премьер, технологии искусственного интеллекта будут применяться для мониторинга исполнения государственных программ, прогнозирования результатов работы ведомств, автоматической проверки орфографии, формирования предварительных протоколов и интеллектуального распределения документов между исполнителями.

Внедрение ИИ-технологий позволит значительно повысить эффективность работы государственного аппарата за счет автоматизации рутинных операций и улучшения качества аналитической работы.

Системы искусственного интеллекта смогут обрабатывать большие массивы данных, выявлять скрытые закономерности и предоставлять ведомствам обоснованные прогнозы для принятия управленческих решений.