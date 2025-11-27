За первые десять месяцев 2025 года совокупный трафик на популярные ИИ-сервисы в России продемонстрировал впечатляющий рост, увеличившись почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование компании Digital Budget, охватившее 12 наиболее востребованных платформ, выявило значительные изменения в расстановке сил на рынке, пишет «Коммерсантъ».

Распределение долей трафика среди топ-5 платформ претерпело существенные изменения:

● американский ChatGPT сохранил лидерство с 39,9% долей рынка

● китайский Deepseek занял вторую позицию с 27,8%

● российский GigaChat улучшил свои позиции, достигнув 7,3%

● китайский Qwen вошел в топ-5 с 6,6%

● российская Алиса AI (ранее YandexGPT) расположилась на пятом месте с 5,7%

Для сравнения, в 2024 году лидерами были ChatGPT (69,3%), Perplexity (7,6%), Алиса AI (7,1%), Gemini (5,4%) и GigaChat (3,3%). Совокупная доля российских решений GigaChat и «Алисы AI» в текущем году составила всего 13%.

Несмотря на скромную совокупную долю, российские разработки демонстрируют активный рост. В «Сбере» сообщили о десятикратном увеличении аудитории GigaChat, которая сейчас составляет 19 млн пользователей в месяц. Компания расширила функциональность сервиса для решения широкого круга задач.

В «Яндексе» оспаривают методику исследования Digital Budget, указывая на расхождение с данными независимых исследователей, однако собственную статистику не предоставили.

Эксперты отмечают эволюцию критериев оценки ИИ-сервисов среди пользователей. Если ранее ключевым фактором было «понимание русского языка», то сейчас пользователи все чаще оценивают глубину и контекстную актуальность ответов. По словам независимого эксперта Алексея Лерона, именно по этим параметрам новые чат-боты могут предложить больше возможностей.

Перспективы рынка и тренды развития

Участники рынка прогнозируют дальнейший рост трафика на ИИ-сервисы. Директор по инновациям Fork-Tech Владислав Лаптев ожидает увеличения трафика минимум на 30% в 2026 году, связывая это с активной интеграцией нейросетей в браузеры, операционные системы и профессиональные инструменты.

Основатель ИИ-поиска «Жижи» Алексей Нечаев отмечает значительное расширение рынка open-source моделей, преимущественно за счет китайских разработок. Качество этих моделей заметно выросло, усиливая конкуренцию с коммерческими решениями. Однако эксперты прогнозируют, что по мере исчерпания данных для обучения в интернете, качество open-source моделей постепенно приблизится к уровню ChatGPT.