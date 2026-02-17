Депутаты Госдумы и сенаторы готовят законопроект, который ужесточит наказание для бизнеса, работающего в жилых домах. Штрафы за незаконное размещение хостелов, бань и химчисток предлагают увеличить вдвое — до 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Scott Graham/Unsplash

Кроме того, в многоэтажках планируют запретить открывать склады-дарксторы и квест-площадки. Также парламентарии хотят наделить жильцов правом самим решать на общем собрании, можно ли пускать коммерческие объекты в их дом.

Поводом для таких инициатив стали массовые жалобы граждан на предпринимателей, которые превращают квартиры в источники шума, мусора и дискомфорта, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, проблема приобрела общероссийский масштаб, а действующее законодательство практически не регулирует размещение магазинов, хостелов и производств в многоэтажках.

Действующие штрафы за нецелевое использование жилья прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. Для граждан они составляют от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тыс., для юридических — от 40 до 50 тыс. Парламентарии считают эти суммы смехотворными и неспособными остановить нарушителей. Бизнес их не замечает, а жильцам приходится годами ходить по судам, чтобы восстановить справедливость.

В проекте рекомендаций по итогам обсуждений с участием Минстроя и Минэкономразвития прописаны сразу несколько мер. Помимо повышения штрафов и запрета дарксторов с квестами, Минстрою предложено разработать единый нормативный акт, устанавливающий четкие правила использования нежилых помещений в многоквартирных домах.

В ведомствах пока не комментируют перспективы поддержки этих законодательных инициатив. Однако эксперты уже высказывают свои оценки. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что простого увеличения штрафов недостаточно. Если надзорные органы не могут применять даже действующие санкции, ситуация не изменится. Жалобы жильцов так и будут копиться. Необходимы неотвратимость наказания и упрощение контрольных процедур.

При этом Павлов отметил, что магазины, кафе и другие объекты на первых этажах стали привычной частью городской среды. Они нужны людям, и полностью отказываться от них нельзя. Важно найти баланс между интересами бизнеса и спокойствием жильцов, добавил эксперт.

Директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко считает, что оптимальное решение — отдать этот вопрос на откуп самим жителям. Вводить универсальные запреты на те или иные виды коммерческой деятельности бессмысленно, потому что в каждом доме своя ситуация: где-то соседи не против кофейни, а где-то даже небольшая прачечная станет причиной конфликтов. Право решать должно оставаться за теми, кто живет в этом доме.

