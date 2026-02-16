Рынок франчайзинга в 2025 году показал минимальный рост за последние годы. Его объем увеличился всего на 2,5% до 3,8 трлн руб., тогда как в 2024-м прирост составлял 17%. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования каталога Franshiza.ru.

Количество новых франчайзинговых точек выросло лишь на 3% против 8% годом ранее. Новых франшиз появилось всего на 4% больше — 200 концепций, хотя в предыдущие годы рост шел двузначными темпами. Сейчас в России насчитывается 4015 брендов, работающих по франчайзингу.

Роспатент зафиксировал негативную динамику впервые с 2019 года: число договоров коммерческой концессии снизилось с 8206 до 7800. В декабре ведомство сообщало о падении на 5% за 11 месяцев.

Главный удар пришелся по спросу. По данным Franshiza.ru, он упал на 18%. Количество запросов «купить франшизу» в «Яндекс Вордстате» сократилось с 320 до 274 тыс. Отрицательная динамика интереса отмечена впервые за 15 лет. Эксперты связывают это с падением деловой активности населения, ожиданием налоговой реформы и невозможностью строить долгосрочные прогнозы.

Кто выжил и как

Только треть франчайзеров смогла увеличить прибыль по итогам года. Почти 40% компаний, напротив, сообщили о ее снижении. При этом большинство из них нарастило оборот — то есть работать стали больше, а зарабатывать меньше.

Примечательно, что 100 крупнейших франчайзеров по числу точек выросли на 11%, открыв 13 тыс. новых объектов. Инвесторы теперь предпочитают примыкать к сильным сетям, а не искать перспективные концепции в трендовых нишах, отмечают эксперты.

Сильнее всего пострадали франшизы среднего ценового сегмента (3−10 млн рублей). Их доля сокращается третий год подряд. Причина — высокая ключевая ставка и недоступность кредитов. Доля инвесторов с бюджетом до 1 млн снизилась до 56%, а вот тех, кто готов вложить более 10 млн, стало 13% (годом ранее было 12%). Такие игроки рассчитывают на собственные средства.

Кадровый голод и рост цен

Впервые все опрошенные франчайзеры признались, что столкнулись с проблемами в развитии. Главная из них — подбор персонала. Дефицит кадров усугубляется ростом зарплатных ожиданий и сложностью закрытия вакансий. Число занятых во франчайзинговых сетях выросло всего на 1% до 1,46 млн человек. Для сравнения, годом ранее рост составлял 5%.

Среди других трудностей — повышение себестоимости, налоговая реформа, сложности с кредитованием и удорожание привлечения новых франчайзи. Стоимость контакта с потенциальным партнером выросла почти вдвое, до 2−4,5 тыс. руб.

Куда движется рынок

В новых условиях франчайзеры пересматривают концепции и финансовые модели. Многие повышают паушальные взносы. Одновременно растет интерес к международной экспансии. Доля компаний с франчайзи за пределами России увеличилась с 41 до 46%. А число брендов, планирующих выход на зарубежные рынки, достигло 65%. Половина из них нацелена на Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, 17% — на ОАЭ, Турцию и Китай.

Однако главной целью на 2026 год большинство франчайзеров назвали не покорение новых горизонтов, а удержание существующих партнеров. Рынок переходит от бурного роста к работе над качеством. Впереди — возможное закрытие нерентабельных точек, которые не выдержат последствий налоговой реформы и экономической турбулентности.

