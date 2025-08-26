В России разрабатывают законопроект, который будет регулировать применение технологий искусственного интеллекта. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила в Новосибирске президент группы компаний InfoWatch и глава правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская.

Zulfugar Karimov, Unsplash

Наталья Касперская отметила, что речь идет о законодательном регулировании в сфере искусственного интеллекта, включая введение ограничений на использование персональных данных граждан, а также на навязывание определенных технологий и траекторий. Она уточнила, что участвует в разработке законопроекта в качестве эксперта.

По словам Касперской, существует несколько версий документа, которые «достаточно сильно отличаются друг от друга». При этом она переадресовала Госдуме вопрос о сроках подготовки окончательного текста.

Касперская также подчеркнула, что в рамках рабочей группы, в которой она принимает участие, будет отстаиваться жесткая позиция: запрет на любые цифровые рейтинги, право человека отказаться от «цифры», а также недопустимость любых форм принуждения — например, когда гражданина вынуждают перейти на конкретный мессенджер, угрожая отказом в получении кредита.

Касперская отметила, что компания InfoWatch разрабатывает программы, позволяющие работодателям отслеживать поведение сотрудников. Но, она также подчеркнула, что такие решения применяются исключительно локально — внутри периметра предприятия.

По ее словам, если распространить подобные технологии на масштаб всей страны, это создаст ситуацию, при которой станет возможным тотальный анализ действий каждого человека. Касперская подчеркнула, что этого нельзя допустить.