В России готовятся изменения в Трудовой кодекс, которые могут серьезно повлиять на режим работы сотрудников. Минэкономразвития и Минтруд разработали проект, предполагающий увеличение годового лимита сверхурочной занятости почти вдвое — до 240 часов, подробности узнал РБК.

Сейчас закон позволяет перерабатывать не более четырех часов в течение двух подряд идущих рабочих дней и не более 120 часов в год. При этом первые два часа сверхурочной работы оплачиваются минимум в полуторном размере, а дальнейшие — минимум по двойному тарифу. Эти базовые принципы оплаты предлагается сохранить.

Еще в 2024 году в Минэкономразвития говорили о необходимости смягчить ограничения на рынке труда из-за острого дефицита кадров. Ведомство исходило из того, что бизнесу все сложнее закрывать временные пики нагрузки, особенно в промышленности, транспорте и сфере услуг.

Для отдельных категорий работников ограничения могут остаться прежними. Речь идет, в частности, о сотрудниках государственных и муниципальных учреждений, которые работают по внутреннему совместительству свыше четверти нормы рабочего времени — для них порог в 120 часов планируется сохранить.

Инициатива получила поддержку на уровне правительства, однако не все прошло гладко. По данным источников РБК, в феврале Государственно-правовое управление президента дало проекту отрицательное заключение, указав на необходимость доработок.

В начале декабря правительство утвердило модель целевых условий ведения бизнеса, где закреплена цель увеличить лимит сверхурочной работы до 240 часов к апрелю 2026 года.

Для малого и среднего бизнеса это сигнал: власти фактически дают работодателям дополнительный инструмент гибкости — возможность легально закрывать кадровые разрывы без срочного найма, что особенно актуально для производства, логистики, общепита и сезонных отраслей.