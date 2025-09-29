Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщил об успешном завершении испытаний динамического макета малого космического аппарата «Коэн» массой 485 кг, предназначенного для дистанционного зондирования Земли. Тесты прошли в АО РКЦ «Прогресс» и включали проверку на вибрационные нагрузки, а также определение массы и центра масс. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

«Коэн» войдет в архитектуру бесшовного цифрового неба России, разработанную платформой НТИ и АО «ГЛОНАСС» совместно с экспертами. Эта концепция объединит воздушное и космическое пространство в единую систему с отечественными технологиями связи и навигации для обеспечения технологического суверенитета.

Аппарат рассчитан на эксплуатацию на низкой околоземной орбите высотой 500 км в течение пяти лет. Его сенсор обеспечивает пространственное разрешение 0,5 м на пиксель в видимом диапазоне с полосой захвата 12 км, что позволит создавать карты масштаба 1:10 000 и 1:25 000 (в 1 см 100 и 250 м) для нужд кадастра, геодезии и сельского хозяйства.

Годовая производительность съемки составит 15 млн кв. км, что сопоставимо с площадью России (более 17 млн кв. км). Такие характеристики помогут в мониторинге лесов, отслеживании чрезвычайных ситуаций, поиске полезных ископаемых в удаленных районах, а также в картографировании с детализацией мелких объектов.

Читайте также В Минтрансе России объявили о намерении создать систему идентификации беспилотников

«Любой космический аппарат имеет определенные этапы жизни — разработку, изготовление, предпусковой цикл, запуск и работу в открытом космосе. Запуск аппарата «Коэн» запланирован на 2026 год. <…> Наземные динамические испытания подтвердили надежность и работоспособность бортовых систем, подсистем и компонентов при нагрузках, приближенным к реальным условиям. Космическая безопасность начинается с проверки надежности оборудования на Земле», — отметил руководитель стратегических коммуникаций фонда НТИ Ярослав Федосеев.