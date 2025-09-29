Новости

В России испытали спутник, который станет частью бесшовного цифрового неба

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщил об успешном завершении испытаний динамического макета малого космического аппарата «Коэн» массой 485 кг, предназначенного для дистанционного зондирования Земли. Тесты прошли в АО РКЦ «Прогресс» и включали проверку на вибрационные нагрузки, а также определение массы и центра масс. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

«Коэн» войдет в архитектуру бесшовного цифрового неба России, разработанную платформой НТИ и АО «ГЛОНАСС» совместно с экспертами. Эта концепция объединит воздушное и космическое пространство в единую систему с отечественными технологиями связи и навигации для обеспечения технологического суверенитета.

Аппарат рассчитан на эксплуатацию на низкой околоземной орбите высотой 500 км в течение пяти лет. Его сенсор обеспечивает пространственное разрешение 0,5 м на пиксель в видимом диапазоне с полосой захвата 12 км, что позволит создавать карты масштаба 1:10 000 и 1:25 000 (в 1 см 100 и 250 м) для нужд кадастра, геодезии и сельского хозяйства.

Годовая производительность съемки составит 15 млн кв. км, что сопоставимо с площадью России (более 17 млн кв. км). Такие характеристики помогут в мониторинге лесов, отслеживании чрезвычайных ситуаций, поиске полезных ископаемых в удаленных районах, а также в картографировании с детализацией мелких объектов.

«Любой космический аппарат имеет определенные этапы жизни — разработку, изготовление, предпусковой цикл, запуск и работу в открытом космосе. Запуск аппарата «Коэн» запланирован на 2026 год. <…> Наземные динамические испытания подтвердили надежность и работоспособность бортовых систем, подсистем и компонентов при нагрузках, приближенным к реальным условиям. Космическая безопасность начинается с проверки надежности оборудования на Земле», — отметил руководитель стратегических коммуникаций фонда НТИ Ярослав Федосеев.

