Госдума 19 ноября приняла во втором чтении пакет поправок в Налоговый кодекс. Документ вводит контроль за доходами граждан от переводов, меняет налогообложение зарубежных онлайн-покупок и личных фондов, а также расширяет сферу применения торгового сбора. При этом ко второму чтению власти смягчили ряд требований к бизнесу: в частности, отказались от передачи маркетплейсам функций налогового контроля за продавцами.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

С 1 января 2027 года Банк России будет передавать ФНС сведения о гражданах, систематически получающих переводы от других физлиц с признаками доходов. Эти данные станут основанием для дополнительной проверки, но не для автоматического начисления налогов и штрафов. Банки также начнут удерживать налог с процентов по вкладам при каждой выплате по ставке 13%. Окончательную сумму с учетом прогрессивной шкалы до 22% рассчитает ФНС по итогам года, объединив данные обо всех выплатах в разных банках. В первоначальной версии законопроекта кредитные организации должны были сразу применять прогрессивные ставки.

Личным фондам запретят применять УСН. Для фондов, не менее 90% доходов которых составляют пассивные поступления, ставка налога на прибыль вырастет с 15 до 22%, для остальных будет действовать общая ставка 25%. Переходного периода для уже работающих на упрощенке фондов не предусмотрено. По оценке экспертов, изменения могут снизить привлекательность таких структур для владельцев коммерческой недвижимости и других активов.

Маркетплейсы освободили от большинства функций налогового контроля за продавцами. Площадки должны будут выявлять формальные признаки налоговых рисков и передавать сведения в ФНС, которая самостоятельно займется проверками. Из проекта также исключили обязанность блокировать карточки селлеров за неуплату налогов. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев заявил, что регулятор учел позицию отрасли, выступавшей против передачи маркетплейсам контрольных полномочий. При этом порядок и формат обмена данными еще предстоит согласовать.

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В то же время власти сохранили предложение одномоментно ввести НДС 22% на зарубежные товары, купленные онлайн. По оценке финансово-экономического обоснования, мера принесет бюджету около 75 млрд рублей в год. Кроме того, с 1 июля 2027 года налоговые органы получат дополнительные полномочия по контролю цен на отдельные маркируемые товары из стран ЕАЭС. Импортерам придется подтверждать рыночность стоимости сделок, в том числе документами о скидках, объемах закупок и условиях поставки.

С 1 апреля 2027 года торговый сбор, который сейчас действует только в Москве, распространят на общепит и бытовые услуги. Конкретные виды услуг определят городские власти. От сбора освободят ИП на налоге на профессиональный доход, а также торговцев и мастеров на розничных рынках. Если мастер работает на площадке организатора, например в салоне красоты, платить сбор будет организатор. Изменится и порядок его зачета при УСН и автоматизированной упрощенной системе налогообложения.

Для сельхозпроизводителей предусмотрели послабление по единому сельскохозяйственному налогу. Хозяйства, которые выполнили требование о доле выручки от собственной сельхозпродукции не менее 70% по итогам 2025 года, смогут сохранить ЕСХН в 2026–2028 годах, даже если в этот период показатель снизится. Сейчас при нарушении условия право на спецрежим теряется с начала года, а налоги приходится пересчитывать по общей системе.

Также ПИФы освободят от налога на прибыль, если они распределят пайщикам более 90% доходов по итогам года и будут выплачивать их не реже одного раза за налоговый период. Для малого и среднего бизнеса льготный порядок расчета пеней продлят до конца 2027 года. Из законопроекта исключили поправки, расширявшие полномочия ФНС по изданию правовых актов, и предложения об изменении критериев признания контролируемых иностранных компаний. Действующие пороги по доле участия и необлагаемой прибыли КИК сохранятся.

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