Сотовый оператор Т2 проанализировал данные своей big data и выяснил, что только 1% пользователей продуктов, которые связаны с направлением образовательных программ (EdTech), регулярно изучают курсы по информационным технологиям.

В исследовании сказано, что только 1% от всех пользователей обращаются к образовательным продуктам, специализированным на IT. При этом 51% из них составляют женщины, а 49% — мужчины.

Также эксперты выяснили, что в сегменте образовательных технологий наиболее востребованными являются продукты, ориентированные на детский контент. Так, по итогам марта 2025 года, к ним обращались 62% пользователей edtech-платформ.

При этом 72% учащихся таких курсов были взрослыми, а доля пользователей младше 18 лет составила только 4%, что косвенно свидетельствует о том, что дети чаще используют смартфоны родителей для образовательных целей.

Вторым по популярности направлением стало изучение иностранных языков. Такими приложениями регулярно пользуются 24% аудитории edtech, причем основную часть ее составляют женщины.

На третьем месте по востребованности находятся платформы, предлагающие курсы по различным специальностям. Их используют 13% от всех пользователей образовательных технологий. Ядро аудитории также составляют женщины, доля которых равна 63%.

В исследовании отмечено, что количество пользователей edtech-продуктов по итогам первого квартала 2025 года увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 86% — относительно периода с января по март 2023 года.

Также эксперты отметили выраженную сезонность в активности всех потребителей edtech-продуктов. Больше всего пользователей заходят на платформы с октября по декабрь. При этом количество регулярных посетителей платформ в октябре на 26% больше, чем в среднем за 2024 год, а в ноябре и декабре — больше на 51,5% и 42% соответственно.

«Наименьшее количество пользователей заходят на платформы с июля по сентябрь — на 42-46% меньше, чем в среднем за год», — заключили в Т2.

Напомним, что российский edtech-рынок за год вырос на 19%. Его емкость составила 148,8 млрд руб. «Синергия» стала крупнейшей компанией в секторе благодаря росту выручки на 50,2%, до 12,7 млрд руб.