В ноябре 2024 года вступил в силу закон, регулирующий деятельность наставников и их вознаграждение в различных организациях. Эксперты «Авито Работы» провели исследование, чтобы узнать, как часто работодатели предлагают новым сотрудникам возможность работы с ментором. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Результаты показали, что осенью 2024 года количество вакансий, где упоминается эта опция, увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а 72% компаний имеют систему адаптации для новых сотрудников.

Программы наставничества и менторства стали наиболее популярным способом онбординга: о наличии таких возможностей в своих организациях сообщили 40% работающих россиян. Большинство (66%) респондентов, участвовавших в программах адаптации, оценили их общую эффективность на отлично, выставив 8–10 баллов из 10. В среднем же эффективность адаптации была оценена опрошенными на уровне восьми баллов.

Стоит отметить, что программы менторства доступны не только офисным работникам, но и специалистам на производстве. По итогам осени 2024 года количество вакансий, предлагающих менторские программы, значительно возросло, особенно среди автослесарей (+198%), электромонтажников (+151%) и менеджеров по продажам (+118%).

Чаще всего программы наставничества на новом рабочем месте стали предлагать следующим специалистам:

автослесарь (динамика увеличения числа вакансий с упоминанием наставничества — 198%, средняя зарплата — 94 064 руб.);

электромонтажник (151%, 96 747 руб.);

менеджер по продажам (118%, 78 198 руб);

банковский работник (89%, 71 784 руб.);

кладовщик (87%, 63 898 руб.);

монтажник (77%, 108 350 руб.);

крановщик (70%, 111 773 руб.);

менеджер по работе с клиентами (69%, 56 944 руб.);

сварщик (59%, 102 613 руб.);

администратор (51%, 59 472 руб.).

«Программы менторства становятся не только важной частью онбординга, но и стратегическим инструментом, помогающим компаниям укреплять свой бренд работодателя на конкурентном рынке», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Другое исследование показало, что каждый пятый россиянин меняет работу раз в два-три года ради повышения зарплаты. Опрос, проведенный исследовательским центром «Зарплаты.ру», показал, что сменить работодателя сотрудников чаще всего мотивирует повышение заработной платы.