Крупным российским компаниям стали значительно чаще снижать кредитные рейтинги. За девять месяцев 2026 года доля таких решений агентства «Эксперт РА» выросла более чем в четыре раза по сравнению с 2025 годом. Ухудшение финансового положения заемщиков, которых прежде считали надежными, повышает риски для крупнейших банков: им может потребоваться больше средств на покрытие возможных потерь по кредитам.

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Среди компаний, которым снизили кредитные рейтинги, оказались ТМК, «Новабев групп» и АФК «Система». Последней рейтинг понизило не только «Эксперт РА», но и АКРА. Негативные рейтинговые решения также затронули «Камаз», «Евраз» и «Новотранс». Причины во многом схожи: компаниям становится сложнее обслуживать накопленные долги из-за высоких процентных ставок, а снижение выручки и операционной прибыли дополнительно ухудшает их финансовое положение. Для банков это означает рост риска невозврата кредитов, выданных прежде надежным заемщикам. Если финансовые трудности компаний затянутся, кредиторам может потребоваться пересмотреть качество задолженности и увеличить резервы на возможные потери.

По словам старшего директора по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Ксении Якушкиной, в 2025 году ухудшение финансового положения компаний чаще отражалось в негативных прогнозах по рейтингам, а теперь все чаще приводит к их непосредственному снижению. Дополнительные риски возникают из-за повреждения активов и перебоев в работе предприятий. Например, после атак беспилотников на склады Wildberries Сбербанк в июле и августе увеличил резервы по кредитам маркетплейса. Однако 9 октября финансовый директор банка Тарас Скворцов сообщил, что ситуация начала стабилизироваться. Обороты торговых площадок постепенно восстанавливаются, а ранее созданных резервов пока достаточно. Поэтому необходимости дополнительно увеличивать их объем в банке не видят.

Для крупнейших российских банков проблемы отдельных заемщиков особенно опасны, поскольку значительная часть корпоративных кредитов сосредоточена у ограниченного числа финансовых организаций. После сокращения доступа к зарубежному капиталу и финансированию через иностранние дочерние структуры крупный бизнес стал активнее занимать деньги у ведущих банков внутри страны. В результате зависимость кредиторов от финансового положения отдельных компаний усилилась. По данным «Эксперт РА», к концу первого полугодия 2026 года средний норматив концентрации крупных кредитных рисков (Н7) у банков из топ-10 в выборке агентства, не включающей Сбербанк, достиг 355,9%. Для сравнения: у банков, занимающих 11−50-е места по размеру активов, показатель составлял 122,1%. Таким образом, проблемы даже нескольких крупных заемщиков могут заметно повлиять на финансовые результаты банков, выдавших им кредиты.

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Пока финансовые трудности крупных заемщиков не привели к заметному увеличению просроченной задолженности. По данным «Эксперт РА», у десяти крупнейших банков ее доля в корпоративном кредитном портфеле на 1 июля 2026 года составляла 3,5% — столько же, сколько годом ранее. Однако другие показатели уже свидетельствуют об ухудшении качества кредитов. За тот же период доля ссуд III категории качества, к которой относятся кредиты с повышенным риском невозврата, выросла с 5,4 до 6,8%. Кроме того, по данным ЦБ, за первое полугодие доля рискованных реструктуризаций в корпоративном кредитовании по банковскому сектору увеличилась с 4,3 до 4,9%. Если финансовое положение заемщиков не улучшится в ожидаемые сроки, банкам придется заново оценивать выданные кредиты и, возможно, создавать дополнительные резервы на покрытие потерь.

Возможности крупнейших банков покрывать возможные кредитные потери зависят в том числе от запаса собственного капитала, который у них относительно невелик. По данным «Эксперт РА», к концу первого полугодия 2026 года средний норматив достаточности капитала у банков из топ-10 составлял 11,4%. Для системно значимых кредитных организаций минимальное требование с учетом надбавок достигало 10%, то есть разница между этими показателями составляла всего 1,4 процентного пункта. При этом требования регулятора продолжат ужесточаться: с 2027 года Банк России планирует вновь повысить надбавки к нормативам достаточности капитала. Это дополнительно ограничит возможности банков увеличивать кредитные портфели без наращивания собственного капитала.

Пока ухудшение положения заемщиков не помешало банковскому сектору заработать 2,3 трлн руб. за первое полугодие — это рекордный результат для данного периода. «Эксперт РА» ожидает, что годовая прибыль может достичь или превысить 4 трлн руб., но доля крупнейших банков в совокупном результате сектора, вероятно, сократится. По оценке ЦБ, задолженность трех крупнейших заемщиков перед десятью крупнейшими банками-кредиторами равна 70% капитала этих банков, что показывает масштаб взаимной зависимости бизнеса и кредитной системы.

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