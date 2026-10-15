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В России крупным компаниям стали чаще снижать кредитные рейтинги

Крупным российским компаниям стали значительно чаще снижать кредитные рейтинги. За девять месяцев 2026 года доля таких решений агентства «Эксперт РА» выросла более чем в четыре раза по сравнению с 2025 годом. Ухудшение финансового положения заемщиков, которых прежде считали надежными, повышает риски для крупнейших банков: им может потребоваться больше средств на покрытие возможных потерь по кредитам.

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Среди компаний, которым снизили кредитные рейтинги, оказались ТМК, «Новабев групп» и АФК «Система». Последней рейтинг понизило не только «Эксперт РА», но и АКРА. Негативные рейтинговые решения также затронули «Камаз», «Евраз» и «Новотранс». Причины во многом схожи: компаниям становится сложнее обслуживать накопленные долги из-за высоких процентных ставок, а снижение выручки и операционной прибыли дополнительно ухудшает их финансовое положение. Для банков это означает рост риска невозврата кредитов, выданных прежде надежным заемщикам. Если финансовые трудности компаний затянутся, кредиторам может потребоваться пересмотреть качество задолженности и увеличить резервы на возможные потери.

По словам старшего директора по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Ксении Якушкиной, в 2025 году ухудшение финансового положения компаний чаще отражалось в негативных прогнозах по рейтингам, а теперь все чаще приводит к их непосредственному снижению. Дополнительные риски возникают из-за повреждения активов и перебоев в работе предприятий. Например, после атак беспилотников на склады Wildberries Сбербанк в июле и августе увеличил резервы по кредитам маркетплейса. Однако 9 октября финансовый директор банка Тарас Скворцов сообщил, что ситуация начала стабилизироваться. Обороты торговых площадок постепенно восстанавливаются, а ранее созданных резервов пока достаточно. Поэтому необходимости дополнительно увеличивать их объем в банке не видят.

Для крупнейших российских банков проблемы отдельных заемщиков особенно опасны, поскольку значительная часть корпоративных кредитов сосредоточена у ограниченного числа финансовых организаций. После сокращения доступа к зарубежному капиталу и финансированию через иностранние дочерние структуры крупный бизнес стал активнее занимать деньги у ведущих банков внутри страны. В результате зависимость кредиторов от финансового положения отдельных компаний усилилась. По данным «Эксперт РА», к концу первого полугодия 2026 года средний норматив концентрации крупных кредитных рисков (Н7) у банков из топ-10 в выборке агентства, не включающей Сбербанк, достиг 355,9%. Для сравнения: у банков, занимающих 11−50-е места по размеру активов, показатель составлял 122,1%. Таким образом, проблемы даже нескольких крупных заемщиков могут заметно повлиять на финансовые результаты банков, выдавших им кредиты.

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Пока финансовые трудности крупных заемщиков не привели к заметному увеличению просроченной задолженности. По данным «Эксперт РА», у десяти крупнейших банков ее доля в корпоративном кредитном портфеле на 1 июля 2026 года составляла 3,5% — столько же, сколько годом ранее. Однако другие показатели уже свидетельствуют об ухудшении качества кредитов. За тот же период доля ссуд III категории качества, к которой относятся кредиты с повышенным риском невозврата, выросла с 5,4 до 6,8%. Кроме того, по данным ЦБ, за первое полугодие доля рискованных реструктуризаций в корпоративном кредитовании по банковскому сектору увеличилась с 4,3 до 4,9%. Если финансовое положение заемщиков не улучшится в ожидаемые сроки, банкам придется заново оценивать выданные кредиты и, возможно, создавать дополнительные резервы на покрытие потерь.

Возможности крупнейших банков покрывать возможные кредитные потери зависят в том числе от запаса собственного капитала, который у них относительно невелик. По данным «Эксперт РА», к концу первого полугодия 2026 года средний норматив достаточности капитала у банков из топ-10 составлял 11,4%. Для системно значимых кредитных организаций минимальное требование с учетом надбавок достигало 10%, то есть разница между этими показателями составляла всего 1,4 процентного пункта. При этом требования регулятора продолжат ужесточаться: с 2027 года Банк России планирует вновь повысить надбавки к нормативам достаточности капитала. Это дополнительно ограничит возможности банков увеличивать кредитные портфели без наращивания собственного капитала.

Пока ухудшение положения заемщиков не помешало банковскому сектору заработать 2,3 трлн руб. за первое полугодие — это рекордный результат для данного периода. «Эксперт РА» ожидает, что годовая прибыль может достичь или превысить 4 трлн руб., но доля крупнейших банков в совокупном результате сектора, вероятно, сократится. По оценке ЦБ, задолженность трех крупнейших заемщиков перед десятью крупнейшими банками-кредиторами равна 70% капитала этих банков, что показывает масштаб взаимной зависимости бизнеса и кредитной системы.

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