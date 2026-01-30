Министерство финансов России предложило установить для физических лиц лимит на внесение наличных денег через банкоматы и другие технические устройства в размере 1 млн рублей. Соответствующий законопроект направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.

Ali Mkumbwa/Unsplash

Проект предполагает внесение изменений в закон «О банках и банковской деятельности». В настоящее время в законодательстве отсутствуют ограничения на сумму пополнения счетов наличными через банкоматы. В пояснительной записке к документу указано, что такая мера направлена на предотвращение ввода в безналичный оборот средств с неустановленным происхождением.

В случае принятия поправок банкам потребуется доработать свои операционные системы и бизнес-процессы. Планируется, что новые правила вступят в силу через 180 дней после официального опубликования закона.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отмечал необходимость борьбы с теневым сектором экономики, указав на важность взвешенного подхода, не препятствующего экономическому росту. Вице-премьер Александр Новак на том же совещании сообщил о реализации отдельного плана по «обелению» экономики, включающего комплекс мер по стимулированию безналичных расчетов.

Ранее, в середине января, источник «Интерфакса» сообщал о другой инициативе Минфина в рамках этой работы. Речь шла о возможном запрете на государственную регистрацию сделок с расчетом наличными между физическими и юридическими лицами, если их разовый размер превышает 5 млн руб. или совокупный месячный объем достигает 50 млн руб. В настоящее время такие ограничения отсутствуют. Под государственную регистрацию, в частности, попадают сделки с недвижимостью.

