Российские банки начали блокировать операции по снятию значительных сумм через банкоматы для дополнительной проверки. Об этом сообщает РИА Новости.

Freepik

После блокировки с клиентом связывается сотрудник финансовой организации, чтобы подтвердить легитимность операции. В случае успешного подтверждения банк разрешает повторить попытку снятия денег через пять минут.

Эти меры применяются на фоне роста числа блокировок переводов между счетами клиентов в разных банках. Известны случаи, когда клиенты сталкивались с ограничениями даже при незначительных транзакциях.



Центральный банк России подтверждает, что кредитные организации обязаны проверять операции на признаки мошенничества. При этом регулятор уточняет, что если клиент подтвердил перевод или совершил его повторно, банк должен исполнить операцию незамедлительно. Исключение составляют случаи, когда информация о получателе средств содержится в специальной базе данных ЦБ о мошеннических операциях.

С 1 января 2026 года контроль ужесточится — перечень признаков мошеннических операций расширится с 6 до 12 пунктов. В новый список войдут, в частности, переводы лицам, с которыми у клиента не было транзакций более полугода, если менее чем за сутки до этого клиент перевел самому себе через СБП более 200 тыс. рублей.

Также под подозрение будут попадать ситуации смены номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах» за 48 часов до перевода, что может свидетельствовать о получении мошенниками удаленного доступа к счету.

Юристы отмечают, что банки анализируют множество факторов при оценке операций. Причиной блокировки могут стать необычная частота переводов, проведение транзакций в нетипичное время, дробление крупных сумм на множество мелких платежей, а также использование для операций устройств, которые ранее были замечены в мошеннических схемах.