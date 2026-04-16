Около 20 операторов связи согласовали мораторий на расширение каналов передачи трафика из России в Европу, сообщает РБК. Решение обсуждалось с участием Минцифры и связано с ростом нагрузки из-за VPN-сервисов, которые учитываются как зарубежный трафик.

Решение обсуждалось на совещаниях с участием Минцифры и может стать частью более жесткого регулирования трансграничного трафика. Речь идет о временной остановке аренды и запуска новых зарубежных каналов, через которые проходит внешний интернет-трафик.

Среди участников обсуждений — крупные игроки рынка, включая MSK-IX, «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом», «Т2 Мобайл», «Уфанет» и «Раском».

По словам источников РБК, ограничение связано с ростом VPN-трафика, который для операторов выглядит как зарубежный. Власти считают, что пропускная способность международных каналов ограничена, а дальнейший рост нагрузки приведет к их заполнению. В этом случае операторам придется либо фильтровать часть трафика, либо повышать стоимость доступа к зарубежным сервисам, создавая так называемый «экономический фильтр».

Ограничение может подтолкнуть иностранные сервисы к размещению инфраструктуры внутри России, иначе пользователи столкнутся с падением скорости доступа. Срок действия моратория пока не определен, а его формализация, по словам источников, может пройти через Роскомнадзор и Минцифры.

Также обсуждается механизм, при котором расширение зарубежных каналов станет возможным только по согласованию с министерством, а операторы будут регулярно отчитываться о структуре и объемах трансграничного трафика.

Ранее сообщалось, что на фоне использования VPN у части пользователей в России начали возникать проблемы с доступом к популярным сайтам и сервисам. При включенном обходном соединении с компьютера перестают открываться «Яндекс», VK и некоторые маркетплейсы. На мобильных устройствах аналогичные сбои фиксируются в работе приложений банков, включая «Сбербанк» и «Т-Банк», а также некоторых медицинских сервисов.

В Минцифры также отметили, что ситуация осложняется техническими ограничениями на устройствах Apple. В частности, на iPhone выявление VPN затруднено из-за политики безопасности iOS: сторонние приложения не могут получать данные о работе других сервисов, что ограничивает возможности контроля за обходом блокировок.

