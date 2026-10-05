Минцифры может перенести запуск платы за международный трафик в сетях 5G с октября на более поздний срок. Источник «Коммерсанта», знакомый с обсуждением инициативы, связывает это с технической неготовностью операторов. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает лимит в 50 Гб.

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По словам другого собеседника «Ъ» на рынке, ведомство рассматривает несколько значений порога. Бесплатный объем может различаться в зависимости от выбранной модели.

Коммерческие сети пятого поколения заработали в начале сентября в 16 российских городах. Доступ к ним получили около 10 млн абонентов. Однако 5G пока работает на ограниченной территории, а воспользоваться сетью могут только устройства с соответствующей поддержкой.

Объем в 50 Гб заметно превышает среднее месячное потребление. По данным эксперта практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергея Кудряшова, в 2025 году частный абонент расходовал около 24 Гб мобильного интернета в месяц. Показатель выше 50 Гб был у 13,8% пользователей. Доля тех, кто превысит такой порог именно при зарубежных соединениях через 5G, будет ниже. Отдельно в зоне повышенного потребления находятся абоненты, использующие смартфон в качестве точки доступа.

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Для технической реализации схемы операторам потребуется определять зарубежные соединения по сетевым параметрам. Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко считает, что одним из способов может стать анализ IP-адресов. Затем данные потребуется передавать в расчетные системы. Дополнительные сложности возникают при переключении устройства между LTE и 5G.

Кудряшов отмечает, что оператору придется сопоставлять объем потребления с конкретным стандартом связи и разделять российские и зарубежные адреса. Это потребует изменений в существующей сетевой инфраструктуре.

Идея платы за зарубежные соединения обсуждается властями не впервые. Весной Минцифры рассматривало порог в 15 Гб и ставку 150 руб. за каждый последующий гигабайт. В июле замминистра цифрового развития Иван Лебедев говорил о возможности отдельной платы за VPN-трафик. Нынешний вариант предусматривает более высокий порог и привязан к использованию сетей пятого поколения.

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