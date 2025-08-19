Минэкономразвития поддержало идею создания «черных списков» клиентов онлайн-ритейла. По данным ТАСС, ведомство предлагает помечать аккаунты пользователей, которые регулярно не выкупают заказы. Министр Максим Решетников отметил, что для запуска инициативы потребуется нормативная база и адаптация IT-систем маркетплейсов.

Chuttersnap, Unsplash

Однако эксперты считают инициативу спорной. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отметил, что маркетплейс и сам поставщик товара не могут знать, по какой причине клиент не забрал заказ. По его словам, покупатель может оформить сразу несколько заказов, но не успеть приехать за ними. Встает вопрос, как разрешать подобные споры и каким образом можно ограничить принцип публичного предложения, когда маркетплейс гарантирует поставку товара при выполнении условий оплаты. «Очень спорная ситуация», — отметил он.

Ранее легкость возвратов и примерки стимулировала рост онлайн-торговли. Но теперь, по данным Федерального общества сетевой торговли, каждый десятый заказ возвращается, а в fashion-сегменте — более 30%. Игроки рынка говорят о росте «потребительского экстремизма»: покупатели активно используют двухнедельный срок возврата, а в праздники доля отказов особенно высока.

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, санкции против клиентов могут ударить по обороту. «Пока маркетплейсы не стали закрытыми клубами для избранных, которые реализуют товары с уплатой членского взноса, они оказывают публичные услуги, поэтому отказать какому-то клиенту не смогут, — утверждает он. — Скорее эта дискуссия призвана привлечь внимание. Есть возвраты, но есть и механизмы по борьбе с мошенничеством. Практика продавать людям товары дороже из-за того, что у них какая-нибудь не та фамилия или они подпали под какие-то санкции со стороны кого-то, не имеет оснований».

Основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин считает, что инициатива противоречит самой логике работы площадок: «Почти каждый селлер через это проходит. Клиенты пользуются возможностью, ведь маркетплейсы ее дают. В этом и абсурдность инициативы. То, что товар могут не выкупить, и продавцу придется платить за доставку, — это база юнит-экономики, каждый ее считает при запуске продаж на маркетплейсах. Но есть другой нюанс: из-за этого товары теряют внешний вид, а после пары не выкупов товар можно будет только списать».

Некоторые площадки уже предпринимают шаги: весной Wildberries удвоил комиссии за возврат товаров, а в Ozon советуют сокращать сроки доставки, чтобы снизить число отказов.