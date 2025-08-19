Маркетплейс Wildberries запускает в тестовом режиме витрину с квартирами новостроек. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале. В карточках объектов будет представлена ключевая информация — расположение, срок сдачи, площадь, цена и другие параметры.
Ким подчеркнула, что еще недавно покупка мебели, бытовой техники или автомобилей через цифровые платформы казалась невозможной, но сегодня это стало привычной практикой. По ее мнению, аналогичное будущее ожидает и рынок недвижимости, где ключевую роль будут играть онлайн-сервисы.
«Покупки на Wildberries совершают почти 80 миллионов человек. К нам уже давно приходят не только за товарами массового спроса, но и, например, крупной бытовой техникой, строительными материалами и даже транспортными средствами. Я уверена, что и в случае с недвижимостью, будущее — за цифровыми платформами», — ранее отмечала основатель Wildberries.
По словам Ким, платформа продолжит расширять ассортимент и внедрять новые сервисы. В ближайшее время Wildberries планирует сотрудничество с двумя крупными проектами на рынке недвижимости.
Это не первое расширение категорий маркетплейса. Ранее в 2024 году Wildberries уже запустил продажу автомобилей, а также начал предлагать покупателям дачи, бани и даже плавучие дома.