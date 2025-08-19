Маркетплейс Wildberries запускает в тестовом режиме витрину с квартирами новостроек. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале. В карточках объектов будет представлена ключевая информация — расположение, срок сдачи, площадь, цена и другие параметры.

Изображение: Telegram-канал Татьяны Ким

Ким подчеркнула, что еще недавно покупка мебели, бытовой техники или автомобилей через цифровые платформы казалась невозможной, но сегодня это стало привычной практикой. По ее мнению, аналогичное будущее ожидает и рынок недвижимости, где ключевую роль будут играть онлайн-сервисы.

«Покупки на Wildberries совершают почти 80 миллионов человек. К нам уже давно приходят не только за товарами массового спроса, но и, например, крупной бытовой техникой, строительными материалами и даже транспортными средствами. Я уверена, что и в случае с недвижимостью, будущее — за цифровыми платформами», — ранее отмечала основатель Wildberries.

По словам Ким, платформа продолжит расширять ассортимент и внедрять новые сервисы. В ближайшее время Wildberries планирует сотрудничество с двумя крупными проектами на рынке недвижимости.

Это не первое расширение категорий маркетплейса. Ранее в 2024 году Wildberries уже запустил продажу автомобилей, а также начал предлагать покупателям дачи, бани и даже плавучие дома.