Фото, видео и аудио, сделанные нейросетями, в России могут обязать помечать как созданные с помощью ИИ. Сейчас такая отметка остается добровольной. Новые правила предлагают закрепить в поправках к закону об ИИ и Гражданскому кодексу, пишут «Ведомости».

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Проект предлагает поручить Минцифры определить, как должна выглядеть отметка и где ее ставить. Но пока непонятно, кто отвечает за нее, если один человек создал материал, а другой его опубликовал. Неясно и то, нужно ли сохранять отметку после загрузки файла на другую площадку. Отдельного порога для случаев, когда нейросеть только отредактировала фотографию или видео, в проекте тоже нет.

Поправки 19 августа может обсудить рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет замминистра цифрового развития Иван Лебедев. При этом с 1 марта 2027 года крупные сайты и соцсети с аудиторией более 500 тыс. пользователей уже должны будут дать возможность самостоятельно отмечать контент, созданный с помощью ИИ. Когда новые предложения могут дойти до Госдумы, пока неизвестно.

Эксперты сомневаются, что обязательные отметки остановят дипфейки. Поддельные материалы по-прежнему можно будет создавать через иностранные сервисы и выкладывать без маркировки. Кроме того, слишком широкое правило может затронуть обычные фотографии, обработанные нейросетевыми фильтрами. В итоге российским ИИ-сервисам придется соблюдать новые требования, а авторы подделок смогут их обходить.

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Еще одно предложение касается авторских прав. Разработчиков ИИ хотят обязать платить владельцам прав за произведения, которые используются для обучения нейросетей. Правообладатель сможет запретить использовать свой контент для обучения, разместив соответствующую отметку на произведении, связанном с ним сайте или специальном ресурсе. Если запрета нет, материал можно будет использовать, но бесплатно — только при наличии отдельного разрешения. Размер выплат и правила их распределения определит правительство.

Эксперты считают, что правила пока слишком сырые. Директор Института исследований интернета Карен Казарян указывает: еще не решено, как сделать скрытую цифровую отметку устойчивой к последующему редактированию файла. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин опасается, что регулирование могут распространить на слишком широкий круг контента. В крупной технологической компании также считают, что обязательная маркировка может оказаться лишней для массовых случаев использования ИИ-фильтров.

В качестве примера эксперты приводят Китай и ЕС. В Китае используют заметные и скрытые отметки, а платформы проверяют их наличие. Европейский AI Act также требует от разработчиков обеспечивать машиночитаемую маркировку и раскрывать происхождение дипфейков при их распространении.

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