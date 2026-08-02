В странах Европейского союза со 2 августа начали действовать новые требования Закона об искусственном интеллекте (AI Act), обязывающие маркировать отдельные виды контента, созданного или измененного с помощью ИИ, а также другие требования к прозрачности.

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Согласно новым правилам, изображения, аудио- и видеоматериалы, созданные или существенно измененные с помощью ИИ, должны содержать технические средства, позволяющие определить их искусственное происхождение. Отдельные требования распространяются на дипфейки: такие материалы необходимо ясно обозначать как созданные или измененные с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, пользователи должны быть уведомлены, если взаимодействуют с ИИ-системой, например чат-ботом. Требования к прозрачности также предусмотрены для текстов, сгенерированных или существенно измененных ИИ и публикуемых по вопросам общественного интереса без редакционного контроля человека.

При этом новые нормы не означают, что маркировке подлежит любой контент, созданный с помощью ИИ. Закон предусматривает ряд исключений, в том числе для случаев, когда искусственный интеллект используется лишь как вспомогательный инструмент при редактировании материалов.

Закон вступил в силу в августе 2024 года, однако его положения вводятся поэтапно. Требования к прозрачности стали очередным этапом применения закона. За нарушение отдельных требований AI Act предусмотрены штрафы, которые в зависимости от характера нарушения могут достигать €15 млн или 3% мирового годового оборота компании, а для некоторых нарушений — еще более крупных сумм.

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