Рабочая группа при правительственной подкомиссии по искусственному интеллекту предложила разрешить закупать облачные сервисы для госсектора через биржу. Для этого планируется изменить законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Инициатива также предусматривает оплату по фактическому потреблению ресурсов и упрощенный отбор защищенных провайдеров. Поправки должны ускорить внедрение облачных технологий в критическую информационную инфраструктуру (КИИ).

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Предложения подготовила АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным технологиям», среди акционеров которой — «Яндекс Облако» и РТК-ЦОД. Организация объясняет необходимость изменений спецификой облачных услуг: заказчик использует инфраструктуру провайдера, а объем вычислительных ресурсов может меняться в зависимости от потребностей. Поэтому предлагается разрешить оплачивать фактическое потребление облачных мощностей и платформ, включая защищенные сервисы IaaS и PaaS.

Для закупки защищенных решений авторы инициативы предлагают разрешить заключать контракты с единственным поставщиком при наличии у него необходимого аттестата безопасности либо проводить упрощенный отбор среди провайдеров с аттестатом класса К1 или выделенным защищенным контуром. Также предлагается убрать из технических заданий требование передавать оборудование на баланс заказчика.

В Минцифры сообщили, что согласованные предложения в ведомство пока не поступили. В Аналитическом центре при правительстве отметили, что обсуждение идет на уровне рабочей группы, поэтому говорить о принятии поправок преждевременно. РТК-ЦОД участвует в проработке инициатив и считает, что изменения упростят конкурсные процедуры. Однако их формулировки еще предстоит согласовать с регуляторами, сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Дмитрий Панышев.

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За январь — сентябрь 2026 года объем закупок основных облачных сервисов в госсекторе достиг почти 18,5 млрд руб. — на 55% больше, чем годом ранее, по данным B2B-РТС. Закупки ИТ-инфраструктуры выросли с 10,35 млрд до 16,89 млрд руб. В корпоративном секторе объем конкурентных закупок облачных услуг по 223-ФЗ увеличился на 58%, у единственного поставщика — на 175,3%. В сегменте госзакупок по 44-ФЗ конкурентные процедуры выросли почти в четыре раза, до 3,13 млрд руб., следует из данных «Контур. Закупок».

Гендиректор ГК «УльтимаТек» Павел Растопшин поддержал упрощение закупок облачных решений для КИИ, но предупредил о риске ограничения конкуренции. По его оценке, около 30 операторов контролируют 90% строительства коммерческих дата-центров. Если новые требования смогут выполнить только крупные провайдеры, небольшие компании потеряют доступ к рынку. Стандартизация облачных услуг, по мнению эксперта, поможет сравнивать предложения, если не станет дополнительным барьером для поставщиков.

Руководитель направления методологии закупок электронной торговой площадки Газпромбанка Дмитрий Казанцев считает, что исключение облачных услуг из общих правил может нарушить принципы закупочного законодательства. Он также сомневается в применимости биржевой модели к таким сделкам: она традиционно рассчитана на торговлю товарами и финансовыми инструментами. Даже после принятия поправок заказчикам и поставщикам придется решать, кто будет организовывать торги и по каким правилам.

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