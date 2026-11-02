Частные ЦОДы в России обязаны будут отложить 10% площадей и мощностей на нужды российских интернет-ресурсов. Если правительственная подкомиссия решит их задействовать, владельцы должны отдать их в течение суток.

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Пока решения нет, ЦОДы пользуются этими мощностями сами. Максимальную цену за них установит подкомиссия по бесперебойной работе ИТ- и телеком-инфраструктуры. Ее создадут при правительственной комиссии по цифровому развитию.

Новое требование допускает и временный перенос нагрузки за границу: российские ресурсы смогут работать на зарубежных мощностях, если так решит подкомиссия и согласует это с ФСБ. Правительство должно определить ее состав, а Минцифры — посчитать свободные площади и мощности частных ЦОДов. Дата-центров госорганов, муниципалитетов, госпредприятий и учреждений это не касается.

Власти объясняют меры ответом на недружественные действия иностранных государств и заботой о ресурсах, которыми владеют россияне и российские компании. Зарезервировать мощности нужно в течение 10 дней со дня подписания.

Решение принято на фоне атак беспилотников на российскую ИТ-инфраструктуру. В октябре дроны повредили три ЦОДа «Яндекса», два из них остановились, и это вызвало сбои в сервисах компании и других ресурсах Рунета. Дата-центры VK и «Сбера» тоже атаковали, но на работе их сервисов это не сказалось.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее говорил, что защиту инфраструктуры ведомство прорабатывает вместе с Минобороны. До конца года министерство также хочет продумать, как поддержать строительство дата-центров: льготные кредиты, фабрику проектного финансирования и специальные инвестиционные контракты.

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