Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым 6 ноября внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий предельную наценку розничных сетей на товары в размере 15%. Инициатива также обязывает магазины указывать на ценниках закупочную стоимость продукции, пишут «Известия».

Авторы проекта ссылаются на указ и поручения президента по стабилизации цен. В пояснительной записке утверждается, что одной из ключевых причин роста цен является «спекулятивное завышение» наценок сетями — по данным депутатов, они могут достигать 200–300%. В качестве примера приводятся недавние случаи выявления ФАС стопроцентного завышения цен на хлеб. Мера призвана обуздать инфляцию и защитить потребителей.

Помимо ограничения наценки, предлагается запретить приготовление кулинарии непосредственно в торговых залах (с ссылкой на массовое отравление в Бурятии), а также использовать для ее приготовления продукты с остатком срока годности менее 24 часов.

Кроме того, планируется ограничить сроки отсрочки платежей со стороны сетей и установить квоту не менее 25% на товары местных производителей в ассортименте.

Инициатива уже встретила скепсис со стороны экспертов и бизнеса. В частности, в «Опоре России» указывают, что при ключевой ставке в 16,5% и дорогих кредитах ограничение наценки лишит сети возможности покрывать издержки, что может привести к убыткам и дестабилизации.

Эксперты (НИУ ВШЭ) подчеркивают, что тотальный контроль цен противоречит рыночной экономике и в долгосрочной перспективе может вызвать дефицит товаров. «Руспродсоюз» выступил против запрета кулинарии, аргументируя это тем, что при должном контроле она безопасна и помогает снижать объемы утилизации продуктов.

Минпромторг сообщил, что пока не получал законопроект, ФАС и АКОРТ тоже воздержались от комментариев до его изучения.