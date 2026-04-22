В России могут ввести обязательную предустановку отечественного искусственного интеллекта на смартфоны и другую электронику. Норму обсуждают в рамках будущего закона о регулировании ИИ. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что мера должна усилить технологическую независимость страны и обеспечить пользователям доступ к отечественным цифровым сервисам.

Инициатива продолжает действующую систему обязательной установки российского ПО. С 1 января 2025 года смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и умные телевизоры, продаваемые в России и странах ЕАЭС, поставляются с предустановленными отечественными программами. В перечень входит почти два десятка приложений: сервисы «Яндекс», мессенджер VK, российские соцсети, голосовые ассистенты и «Госуслуги». Для смартфонов и планшетов предусмотрена установка 19 программ. В список попадают продукты с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей в год.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что новая мера может сократить зависимость от иностранных ИИ-решений, которые сейчас занимают значительную часть мобильного рынка. По его словам, дополнительным плюсом станет обработка пользовательских данных в России по национальным стандартам безопасности.

Эксперт ГК Softline Егор Ворогушин заявил, что предустановка даст российским разработчикам прямой доступ к массовой аудитории без риска блокировок. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что в мобильной среде лидируют сервисы, которые уже находятся на первом экране устройства и встроены в поиск, браузер, магазин приложений и каналы связи.

По оценке экспертов, ИИ уже стал частью повседневной работы смартфонов. Он используется в голосовых помощниках, поиске, управлении устройством, звонках, напоминаниях, распознавании лиц, защите от вредоносного ПО, рекомендательных системах и камерах с автонастройкой съемки, шумоподавлением, стабилизацией, высветлением, затемнением и бьютификацией.

Ворогушин уточнил, что такие технологии решают задачи распознавания, прогнозирования и автоматизации действий пользователя. Чернов также упомянул антифрод, определение подозрительных номеров и генерацию контента в браузерах и поисковых сервисах.

Обсуждаются два сценария внедрения: интеграция в Android, iOS и их адаптированные российские версии, либо установка отдельных приложений при первом запуске устройства. Чернов считает оптимальным вариант с доступом к двум-трем отечественным ИИ-сервисам через экран выбора, браузер, MАКС и RuStore. Такой вариант сохранит выбор пользователя, даст разработчикам дополнительный трафик и узнаваемость, а рынку электроники позволит избежать формальной установки ненужных решений.

Основатель XR-агентства LikeVR Юрий Слатин заявил, что итоговый спрос определит качество продукта. По его словам, неудобное приложение пользователь быстро заменит, поэтому успех предустановленного российского ИИ будет зависеть от реальной полезности сервиса.

