Российские власти обсуждают инициативу, которая предполагает запрет на закупку и использование зарубежных образовательных роботов в школах и вузах, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Василия Шпака.

Freepik

По словам чиновника, речь идет о том, чтобы по государственным и муниципальным контрактам можно было закупать только отечественные робототехнические системы — иностранные будут исключены.

В министерстве аргументируют решение необходимостью унифицировать оборудование: если оставлять разнообразие импортных моделей, школы и вузы, по мнению Шпака, могут столкнуться с несовместимостью платформ и сложностями в обслуживании.

Для бизнеса, особенно компаний, работающих в области образовательных технологий и робототехники, это решение несет важный сигнал: спрос сместится в сторону российских производителей — появятся шансы для разработчиков «на своих». Это может стимулировать рост локального ИТ-сектора и автоматизации.

Однако такой шаг также означает, что компании, ориентированные на импортное оборудование, могут лишиться значительной части рынка. Для них потребуется либо перестроиться, либо искать другие направления развития.

Если инициативу закрепят законодательно, это станет очередной мерой, по поддержке отечественного технологичного производителя. И хотя доля отечественных решений растет, импорт остается значимым. Это означает, что при планировании автоматизации важно проверять происхождение оборудования, степень локализации и возможность обслуживания «на месте». А политика импортозамещения и локального производства роботов явно создает шанс для российских интеграторов и производителей — особенно если они способны обеспечить надежность, сервис и совместимость систем.