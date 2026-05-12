В России могут появиться специальные зоны вокруг дата-центров (ЦОД), где ограничат строительство жилья и социальных объектов. Такая мера содержится в проекте дорожной карты развития отрасли, с которым ознакомились «Известия».

Документ подготовил Аналитический центр при правительстве. Он предполагает создание буферных территорий вокруг объектов цифровой инфраструктуры, чтобы снизить число конфликтов между операторами дата-центров и жителями соседних районов.

Авторы инициативы отмечают, что при строительстве ЦОД сейчас невозможно гарантировать, что рядом позже не появится жилая застройка. В результате новые дома могут оказаться в зоне шума и выхлопов дизельных генераторов, которые используются как резервные источники питания.

Инициатива предлагает закрепить запрет на размещение жилья и социальных объектов рядом с действующими и будущими дата-центрами. Еще одна задача — не допустить ограничений работы ЦОД после их ввода в эксплуатацию, если рядом появится новая застройка.

Для реализации проекта планируется внести изменения в Земельный и Градостроительный кодексы РФ, а также в профильные нормативные акты. Подготовка документов может занять весь 2026 год.

Читайте также Строителям ЦОД разрешат прокладывать сети без согласия владельцев земли

В Минцифры подтвердили, что инициативу обсуждают с отраслевыми участниками и ведомствами. В министерстве подчеркивают: речь идет о более четком территориальном планировании, а термин «зона отчуждения» там считают некорректным.

Представители отрасли отмечают, что современные дата-центры стали крупными объектами критической инфраструктуры — с высокой мощностью, сложной инженерией и требованиями к бесперебойной работе. В таких условиях конфликты с жилой застройкой становятся все более частыми, особенно в крупных городах.

Эксперты считают, что защитные зоны могут снизить число споров между девелоперами и операторами ЦОД, а также сделать такие проекты более предсказуемыми для инвесторов. Жители соседних территорий при этом будут защищены от шума и работы резервных генераторов.

Ряд специалистов сравнивает предлагаемую модель с международной практикой, где для объектов критической инфраструктуры уже действуют санитарные и охранные зоны.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.