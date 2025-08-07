За последний год число российских МСП, занимающихся выпуском беспилотных авиационных систем (БАС), выросло на 15% и достигло 607 компаний. Такие данные предоставила Корпорация МСП «Инку».

Одновременно с этим занятость в отрасли увеличилась почти на треть — до 10 тыс. сотрудников, а совокупный доход сектора по итогам 2024 года составил 77 млрд руб. против 45 млрд годом ранее.

С начала 2025 года было создано 51 новое малое и среднее предприятие, специализирующееся на производстве дронов и их компонентов. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что рост наблюдается не только в количественных, но и в качественных показателях.

Он указал, что если в 2024 году в среднем на одну компанию приходилось 14 сотрудников, то сейчас это уже 16–17 человек. По его словам, это связано с растущим спросом на беспилотники, высокой адаптивностью малого бизнеса и развитием компетенций в отрасли. Исаевич добавил, что российские МСП по-прежнему составляют более 70% всех производителей БАС в стране.

После июльской корректировки реестра МСП ФНС количество зарегистрированных производителей БАС сократилось с 619 до 607. Однако в целом по рынку (с учетом крупного бизнеса) число компаний, выпускающих беспилотники, достигло 858.

Исаевич подчеркнул, что номинальное сокращение числа МСП после актуализации реестра составило всего 1,9%, тогда как в целом по сектору малого и среднего бизнеса — 5,8%. Он также отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отрасль демонстрирует рост на 15%, в то время как общий прирост по МСП составил лишь 3,3%.

За последние три года почти каждый третий производитель БАС воспользовался мерами государственной поддержки. Благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой выступает Корпорация МСП, предприятия отрасли привлекли более 1,4 млрд руб. финансирования.

Наибольшая концентрация производителей беспилотников наблюдается в:

Москве (27%);

Московской области (9%);

Санкт-Петербурге (8%);

Самарской области (5%);

Ростовской области и Татарстане (по 4%).

В топ-10 также входят Новосибирская, Нижегородская и Свердловская области (по 3%), а также Краснодарский край (2%).