Ряд регионов в 2024 году получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Такие решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели около 200 млн руб.

Распоряжение было опубликовано на сайте Правительства РФ. Средства будут направлены шести регионам, которые заявили о своей потребности в дополнительном финансировании, — Мордовии, Северной Осетии, Чечне, Архангельской, Курской и Нижегородской областям.

Работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. Программа стала дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Из‑за значительного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта людей, сказано в сообщении.

В рамках этой программы в регионах установят информационно-навигационные системы, информационные табло для водителей с данными о ситуации на дорогах, умные светофоры с детекторами для анализа интенсивности трафика, позволяющие обеспечить оптимальный режим пересечения перекрестков и уменьшить заторы.

На реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионах в 2024 году было запланировано выделить более 3 млрд руб. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Ранее сообщалось, что с 2026 года правительство намерено ввести гибкое нормирование количества машино-мест на участках под многоэтажную застройку. Минстрою поручено изменить нормы к декабрю 2025 года. Однако эксперты полагают, что спрос на жилье без паркингов может сократиться.