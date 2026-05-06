В первом квартале 2026 года число закрывшихся туристических компаний в России достигло 1,2 тыс., следует из данных «Контур. Фокус». Это на 34,2% больше, чем годом ранее, когда показатель, наоборот, снизился на 6,4%.

Новые компании не компенсируют уход игроков с рынка: если в первом квартале 2025 года было зарегистрировано 1,5 тыс. новых компаний (+12%), то в январе—марте 2026 года показатель остался на прежнем уровне. Это говорит о замедлении деловой активности в отрасли.

О сокращении рынка говорят и данные 2ГИС: в городах-миллионниках работали около 6,4 тыс. офисов турагентств, что на 1,6% меньше год к году. В Москве их число снизилось на 4,9% до 1,8 тыс., в Ростове-на-Дону — на 3,8% до 176, тогда как в Красноярске, Перми и Краснодаре зафиксирован рост.

По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, число турагентов с активными продажами в первом квартале сократилось на 6–7%. Главная причина — сокращение расходов россиян на поездки: по данным «СберИндекса», в апреле расходы на поездки снизились на 1,5–9,2% год к году.

Спрос снизился на фоне падения выездного туризма и сокращения авиасообщения с зарубежными направлениями из-за ближневосточного кризиса. Дополнительное давление создали возвраты средств за туры в страны региона, закрытые для организованных поездок, общий объем которых оценивался в 19,6 млрд руб.

Переключить спрос на внутренний туризм отрасли не удалось. По данным АТОР, активность в сегменте внутреннего туризма снизилась на 3–4% год к году, а поток иностранных туристов сократился на 30–40%. Слабый спрос уже ударил и по смежным сегментам — московские отели в первом квартале впервые за пять лет снизили цены.

Туристический рынок остается чувствительным к экономической ситуации. Значительная часть туркомпаний — это малый бизнес, который сталкивается с ростом налоговой нагрузки и издержек. По данным «Контур. Фокус», на начало апреля 45,7% компаний работали в статусе индивидуальных предпринимателей, что на 1 п.п. больше, чем годом ранее.

Доходы турагентов по-прежнему зависят от комиссий туроператоров, размер которых почти не меняется, а возможности нарастить обороты остаются ограниченными. По оценкам участников рынка, число поездок по России в 2026 году в лучшем случае останется на уровне прошлого года, а динамика выездного туризма будет зависеть от доступности отдельных направлений.

