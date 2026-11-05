Российские страховые компании начали заключать договоры страхования от терроризма и диверсий без поддержки Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Пока они готовы страховать преимущественно непромышленное имущество и объекты, которые раньше не подвергались атакам. Но суммы покрытия без перестрахования намного ниже: до 700 млн руб. на один объект вместо возможных 10 млрд руб. с участием РНПК.

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О новой практике «Коммерсанту» рассказали два источника на страховом рынке. По их словам, такие договоры заключают в том числе компании из топ-20. Управляющий директор по корпоративному страхованию брокера «Реал» Максим Васильев уточнил, что страховщики предлагают полисы для объектов из шестого базового пакета РНПК. В него входят непромышленное имущество, промышленные объекты без прежних случаев повреждения из-за атак беспилотников и имущество физлиц.

Участники рынка связывают ситуацию с изменением правил перестрахования РНПК. По словам собеседников издания, компания уже утвердила новую концепцию, но страховщики пока не получили новые формы договоров. Поэтому часть рисков им приходится брать на себя. В РНПК возражают, что изменения обсуждались с участниками рынка еще в мае и вступили в силу 1 октября. Первый договор по новым правилам заключили 15 августа, еще три — 1 сентября и 21 — в октябре. По этим договорам клиентам выдали около 20 тыс. полисов.

Без перестрахования страховые компании могут предложить покрытие на 100–700 млн рублей на один объект, оценил директор по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрей Тверской. По оценке старшего вице-президента «АльфаСтрахования» Алексея Артамонова, у трех крупнейших страховщиков собственные лимиты составляют 300–500 млн руб. Для сравнения, РНПК может обеспечить покрытие до 10 млрд руб. на одно происшествие.

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Готовность страховщиков принимать такие риски зависит от расположения и сферы деятельности предприятия. Компании осторожнее относятся к объектам в отраслях, которые часто подвергаются атакам, и к тем, что находятся в зоне досягаемости беспилотников, пояснил совладелец брокера Mains Сергей Худяков. Он считает, что при сохранении ограничений на зарубежное перестрахование страховщики будут чаще оставлять риски у себя и объединяться в пулы.

Впрочем, для владельцев крупных объектов такие полисы могут оказаться недостаточными. Клиентам нужна защита, которая позволит компенсировать серьезный ущерб, а без перестрахования обеспечить ее сложно, считает независимый эксперт Александр Медведев. Пока компании готовы платить за подорожавшие полисы, но со временем некоторые могут отказаться от страхования в пользу других способов защиты от рисков. Васильев полагает, что договоры с небольшими лимитами будут интересны прежде всего владельцам менее рискованного имущества, которым нужно выполнить требования банка, например при оформлении залога.

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